Threads盛傳有AI網軍洗腦｜有說香港人愈來愈固執己見，喜歡在各種社交平台上與人網戰，各執一辭來一場沒完沒有、也沒有真正贏家的罵戰。然而近來網上傳出，與你起爭執的很可能不是人，而是人工智能（AI）生成的假人格！更有陰謀論表示，社交媒體平台「Threads」充斥大量AI網軍，過去所謂的「五毛」網軍水軍也不復再，要「帶動向」引導網上言論方向、甚至利用大量假戶口洗板，耳濡目染去影響最常使用Threads、年約25至30歲的年輕網民，改變他們的常識認知，報導引發廣泛關注。



無合約SIM比較2025｜ClubSim 自由鳥4.5G Plan收費/速度/優惠比拼

AI操控社交平台的警訊

《自由時報》常駐軍事科技評論家曾郡秋 (James Jseng) 近期發表文章，指社交平台Threads「脆」已成AI網軍操控輿論的重災區，並警告30歲以下的年輕人可能更容易受到影響，悄然被改變思想認知。他在觀察平台上的互動時發現了大量可疑現象：一些內容空洞的發言能獲得數千個愛心、流量異常龐大，可能就是利用大量分身「互like」，並不符合正常社交媒體的運作邏輯。

《自由時報》常駐軍事科技評論家曾郡秋 (James Jseng) 近期發表文章，指社交平台Threads「脆」已成AI網軍操控輿論的重災區。（AI生成圖像）

Jseng 甚至指這些「水軍」分身背後甚至不是真人帳號：「與你討論、甚至起爭執的，恐怕大部分都已經不是真人，而是網軍大批量的發文，這些回答根本無意識。」只有在另一端與AI「激情對話」的你才會大動肝火，對方只是一串無感情的數據。他更舉例說明，先前已有網路公司搜尋出大量AI生成的帳號，這些帳號特色包括使用類似頭像、在相同時間大量發布類似內容。

與你討論、甚至起爭執的，恐怕大部分都已經不是真人，而是網軍大批量的發文，這些回答根本無意識。

年輕族群成主要受害者

在這場無形的認知戰爭中，Jseng特別提到30歲以下的年輕人最易受影響。「30歲以下的年輕人，開始使用 Threads 後就不會離開，思想在兩週內就會轉變，分不清事實跟謠言，因為他所看見的那個虛擬世界，正把他帶往現實的另一方向。」

在這場無形的認知戰爭中，Jseng特別提到30歲以下的年輕人最易受影響。（AI生成圖像）

大型語言模型Manus｜可一人分演50組水軍

這種擔憂並非空穴來風。另一款引發熱議的AI代理「Manus」也讓人憂心忡忡。據報導，這款基於大型語言模型（LLM）的AI代理聲稱能自動化處理約50項任務（留意是50項任務，而不只50個分身），從社交媒體發帖到多設備管理，引發了網友們的熱烈討論。

大型語言模型Manus｜可一人分演50組水軍

TikTok片爆｜AI集中操作大量舊手機

TikTok上更有一條火爆的影片，片中的男人以類似伺服器盒子，來結合大量舊款智能手機，利用它們去扮演大量網上水軍。並不需要甚麼罕貴的高科技器材，才能製造AI網軍。

TikTok上更有一條火爆的影片，片中的男人以類似伺服器盒子，來結合大量舊款智能手機，利用它們去扮演大量網上水軍。

黑科技如何改變認知模式

這些AI網軍的操作手法極其精密。Jseng揭露了它們的運作機制：「這些平台透過操作使用者心理形成定錨效應。無論你的立場傾左傾右，他們都會先會用AI谷爆你的流量，等你覺得發文有人回應、有投入感並習慣使用，等你長期留在Threads並離開facebook，然後再用海量與你意見相反的文章洗板，讓你覺得自己的思考屬於少數，欠缺獨立思考能力的人，就會漸漸對自己的見解生疑，最後歸化入被AI導向的「主流」中。

不少人回應此文章時表現憂慮，更擔心地預測：「互聯網或許會在數年內消亡，到處只有AI機器人，沒有真正的人和對話。」亦有人警告，互聯網若不再對AI加以限制，將淪為ai的「污水池」，充斥虛假信息和機器人假文章，最終迫使人們自我孤立，又或是放棄上網。

欠缺獨立思考能力的人，就會漸漸對自己的見解生疑，最後歸化入被AI導向的「主流」中。

如何識別AI網軍？我們該如何應對？

AI技術的迅速進步使得辨別真假變得越來越困難，面對這場認知戰，Jseng警告：「面對這個AI敵人，現階段人類沒有武器應對。」AI網軍的滲透能力已遠超以往，我們正在面對的是無意識、無數量限制的虛擬敵人。

「Manus」和「Threads」上的AI網軍滲透生活，或許只是冰山一角，在無法分真假的當下，人類應該保持獨立思考，多方求證真假，保持警惕、追求真實，才是人類最重要的防線。當然網媒及自媒體更要打醒精神，在轉載報導前要學習辨別虛假信息，不被AI操控思想。