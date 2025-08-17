傳小米16 Ultra 年底登場將與Leica道別｜雖然新一代小米 Xiaomi 15 Ultra 被評批相機存在多種問題，甚至被指取消了14 Ultra 的可變光圈主鏡，是一次大退步。但是，雷軍的Ultra手機系列還是智能手機用家的注目作，2025年下半的焦點新機，除了9月的iPhone 17 系列外，無疑就會落在提早於年尾曝光的小米 Xiaomi 16 Ultra 身上。今代傳聞將與Leica道別，鏡頭「奶味」不再，但就有傳反而會大力強化鏡頭，改用M4/3級別CMOS、f/1.4大光圈以及連續光學變焦，即睇各方傳聞整理！



傳聞1 設計與效能｜回歸直屏與新平台

說了很久，現在曲邊屏已經不再流行，小米16系列就有傳會回歸原點重新用平面螢幕；而處理器則被有望使用高通新一代旗艦平台 Snapdragon 8 Elite 2。若屬實，對運算攝影、散熱與能效皆有助益。

有傳小米16 Ultra將重新使用直屏、放在曲邊。

iPhone鬧鐘音量很小？小秘技單獨校到最響！且不影響影音媒體音量

傳聞2 相機進化｜連續光學變焦

爆料指出，16 Ultra 或導入「連續光學變焦」，以多群潛望式鏡頭，讓兩個變焦焦段共用同一塊大尺寸 CMOS（傳聞達 2 億像素）。這種設計理論上能在變焦過程維持畫質與色彩一致，減少接力變焦的跳階、白平衡偏差與畫面抖動失焦，對人像與長焦題材尤其受用。

爆料指出，16 Ultra 或導入「連續光學變焦」，以多群潛望式鏡頭

傳聞3 大底模組｜M4/3 與 f/1.4 的外掛路線

另外，有傳小米的光學系統也來玩「外掛模組」鏡頭；以及改用曾展示過的 M4/3 （ Micro Four Thirds) 感光元件，尺寸比1吋CMOS更巨型，並配上f/1.4 大光圈、全非球面鏡組，支援無損 RAW、最高可達 16 檔動態範圍，並以高速直連（傳 10Gbps）傳輸，交由自家 AISP 平台即時處理。若與 16 系列結合，等於把手機攝影的上限再推高。不過體積、重量與成本恐同步上升，更像進階玩家取向。

或改用曾展示過的 M4/3 （ Micro Four Thirds) 感光元

傳聞4 全新定位機種｜小米 16 Ultra Max

亦有傳聞指小米將推出 16S Ultra 與 16 Ultra Max 型號：前者改用自家研發「玄戒 XRING 」晶片，後者則可能是上文提及的M4/3大CMOS影像特代版本，但具體細節比較少報導，可信性相對較低。

傳聞4 全新定位機種｜小米 16 Ultra Max

傳聞5 公開日｜2025年底至新年間公開

目前風向顯示，小米 16 手機系列整體的公布日程將會提早；標準版與 Pro 或於9月底見面，16 Ultra 亦同樣要提前，大概會在年底到農曆新年左右，但最終日期仍待官宣。

綜合現階段網上流言情報，下一代 Xiaomi 16 Ultra 依然會以特化攝影水準為主軸，雖然將與Leica終於合作，但各種大底CMOS、大光圈傳聞都非常吸引攝影愛好者。那麼，你最期待的 Xiaomi 16 Ultra 功能又是什麼？連續光學變焦、更大的感光元件、回歸直屏手感，還是更實在的電量與散熱？歡迎分享你的第一優先。

