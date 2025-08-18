OpenAI升級ChatGPT新功能　語音可調至2倍速　自定義指令免重複

據媒體報道，OpenAI為其ChatGPT網頁應用的語音模式推出新功能，加入「語音速度」調節與「自定義指令前綴」，同時配合此前升級的模型選擇器，進一步提升用戶體驗。



新增的「語音速度」選項讓用戶可通過滑塊自由調整ChatGPT的語速，範圍從0.5倍速到2.0倍速，不過該功能目前仍處於隱藏狀態，尚未正式開放。

「自定義指令前綴」功能則允許語音模式記住用戶的特定要求，避免重複輸入。系統明確要求，無論後續指令如何變化，回覆的措辭都應遵循此前設定的前綴。

例如，若用戶設定了「保持活潑歡快的語氣」並提問「嘿，最近怎麼樣？」，ChatGPT會直接回復「嘿，還不錯！」，而不會添加額外表述。

此外，OpenAI早前推出的升級版模型選擇器也為用戶提供了更多便利，新增支持新的GPT-5模型，並包含高精度、快速和自動三種模式。同時，OpenAI已為付費用戶恢復GPT-4模型的使用權限，以更好地滿足不同需求。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】