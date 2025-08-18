iPhone 17 Pro工程機曝光　保留實體SIM卡槽　中國或推進eSIM放開

iPhone 17系列還有不到一個月的時間就要發佈了，目前各方面爆料層出不窮。



權威爆料者Majin Bu曝光了iPhone 17 Pro工程機的SIM卡槽，確認蘋果依然在內部保留了實體SIM卡結構，以保證部分不支援eSIM的國家和地區正常上市。

蘋果自從iPhone 14系列，就開始在美國美國市場全系取消SIM卡槽，全面轉向eSIM。

蘋果在2022發佈iPhone 14系列時候表示，eSIM相比實體SIM更安全，因為iPhone就算失竊也無法物理移除SIM卡，相當於是無法斷網，只要開機就會上傳位置，可以進行抹除。

此前有爆料提到，中國可能也會開始放開eSIM，iPhone 17 Air有可能拿下首發。

iPhone 17 Air作為一款超薄機型，直接在設計上就取消了SIM卡結構，這就導致沒有eSIM的市場將無法上市、使用。如果iPhone 17 Air真的能做到國行首發eSIM，那麼下一代iPhone 18系列開始，蘋果可能也會在中國全系標配eSIM，推動行業發展。

另外，爆料還提到目前國產各廠商也都在評估eSIM，中國落地後會迅速推出eSIM機型。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】