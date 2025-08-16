iPhone還要保留128GB機型？App容量大與清理麻煩　旗艦機型難適配

近日，微博話題「128GB手機該退出歷史了嗎」引發熱議，該話題下不少網友認為廠商應該淘汰128GB版本。



一加中國區總裁李傑表示，看到這個話題有點感慨，一加始終認為產品策略應圍繞用戶真實需求展開，基於用戶需求演進和技術發展趨勢，128GB存儲已難以承載當代用戶的需求。

蘋果iPhone 16仍有128GB機型（Apple）

128GB存儲為何不再適配旗艦機型的需求？一方面應用生態的爆發式膨脹，社交APP和遊戲APP存儲需求呈指數級增長。另一方面是用戶體驗的隱性代價，頻繁清理存儲、卸載應用，實質是對用戶時間與體驗的持續消耗。大存儲是旗艦體驗的基石，一加旗艦提供了從256GB起步到1TB頂配存儲。

還有網友認為，入門機型應該保留128GB，對於不玩遊戲、不怎麼拍照錄像、社交軟件使用也不多的輕度用戶來說，128G其實是夠用的。旗艦機和性能機確實不應該保留128GB了，用戶對遊戲和影像有需求，也愛用社交軟件，128GB妥妥不夠用。

蘋果手機不同儲存空間價格對比（Apple）

值得一提的是，目前iPhone 16、iPhone 16 Plus和iPhone 16 Pro仍然保留了128GB版本，想要選購256GB版本，消費者需要加價800元港幣，這一巨大差價讓不少網友調侃蘋果的閃存是「金子」做的。

面對蘋果如此巨大的內存差價，不少商家推出了蘋果手機擴容業務，但是擴容意味着會失去蘋果官方保修，請謹慎操作。

