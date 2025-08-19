iPhone 17 Air超薄機身取代Plus　靠2900mAh電池+單攝能贏市場？

今年iPhone 17系列與往年最大的不同，就在於蘋果將用一款超薄的iPhone 17 Air替換了Plus型號。從目前曝光來看，iPhone 17 Air僅有5.5mm厚度，重量145g左右，屏幕尺寸6.6英寸，在輕薄這一塊可以說是無出其右。



從配置來看，iPhone 17 Air似乎並非是一款成熟的產品：電池容量僅2900mAh，後置攝像頭也僅為單攝。這說開倒車也不足為過，畢竟上次電池容量2900mAh出頭的還是iPhone XR，正統數字系列的後置單攝甚至要倒回到iPhone 8。

蘋果為什麼會捨棄Plus推出這樣一款產品？如此拉胯的配置能否滿足當前的使用體驗需求？17 Air真就是系列最值得期待的型號？我們來詳細盤一盤。

1. 蘋果推出輕薄型號為哪般？

實際上，蘋果也並非想標新立異，而是Plus真賣不動。

就拿中國的數據來說，截止2025年26周，iPhone 16系列的全系銷量為2982.3萬部，其中iPhone 16為605.7萬部，iPhone16 Plus為82.6萬部，iPhone 16 Pro為1091.1萬部，iPhone 16 Pro Max為1185.8萬部。

iPhone 16 Plus僅為總銷量的2.8%，中國消費者對更大尺寸的標準版+更貴的價格顯然興趣不大。

其實想想也很正常——

只認蘋果品牌，對型號不是很在意的消費者，可能就直接買了標準版；對性能有追求的消費者，直接上16 Pro/Pro Max。iPhone 16 Plus無高刷屏、無A18 Pro晶片、無Pro級相機，128GB版本的價錢就可以買到國產超大杯，存儲還是「金子價」，買這個多少有點大冤種的感覺。

這時候機靈的讀者可能已經發現了華點：是不是買非Pro的消費者對價格過於敏感？減配再便宜點是不是蘋果又成了？

這個情況其實蘋果也想到了，iPhone 16e就是在標準版的基礎上狠狠砍一刀的產物。但銷量狠狠撲街，iPhone 16e總銷量約為17.1萬部（截止2025年26周），僅為總銷量的0.6%。

其實iPhone 16e不受歡迎也很正常，畢竟尺寸已經與標準版相同，失去了以往mini的小尺寸黨擁躉。而且蘋果大刀配置的同時價格卻僅是小刀，消費者加點錢國補買個新的iPhone 16，或者買個二手的iPhone 16，都比這個強不少。所以，Plus肯定是得換換新轍了。至於17e還有沒有，如果還是尺寸不變單純減配略降價格的話，我估計懸了。

但消費者們到底喜歡怎麼樣的花活兒？可能蘋果心裏也沒底，所以乾脆把老早之前機圈追求，全球最薄那一套再搬出來試試水。畢竟在直板機上，也沒有什麼新的花活兒可玩兒。

2. 17 Air的配置真能滿足體驗需求？

超薄手機其實並不是什麼新鮮事物。早在2014年，機圈就已經開啟了全球最薄爭霸賽，OPPO R5機身厚度做到了4.85mm，vivo X5 Max機身厚度做到了4.75mm。

為什麼現在沒有這麼薄的手機？原因很簡單，如此超薄的機身，已經放不下滿足當前性能需求的硬件配置。

也許有讀者朋友會說，現在的摺疊屏不更薄麼？確實，OPPO Find N5做到了4.21mm，榮耀Magic V5做到了4.1mm，沒有最薄只有更薄。但問題在於，摺疊屏面積足夠大，所以其實內部空間還挺大的，足以容納主流容量的電池。

但面積不夠大的直板機，只能壓縮硬件尺寸確保手機足夠薄。前不久上市的三星Galaxy S25 Edge就是個例子，手機做到了5.8mm厚度，重量163g，6.7英寸屏幕，但電池容量只有3900mAh。

我們把視線拉回到iPhone 17 Air，影響體驗的大概有三個方面——

（1）電池不夠大

從目前曝光來看，iPhone 17 Air的電池非常薄，只有2.49mm，電池容量2900mAh。

但還可能有些意外情況，因為此前曝光的iPhone 17 Air採用的是eSIM方案，取消來了實體卡槽。如果eSIM在國內無法推行的話，大概率實體卡槽還要加回去，可能就像曝光的eSIM版iPhone 17 Pro和實體卡iPhone 17 Pro一樣，前者電池還要再小一塊……

2900mAh的電池夠不夠用呢？作為對比，iPhone 16的電池容量是3561mAh，iPhone 16 Pro的電池容量是3582mAh。

而iPhone 17 Air採用的120Hz刷新率的OLED屏幕理論上不會比iPhone 16 60Hz的屏幕更省電，續航就只能依靠A19晶片和C1基帶能效的提升來挽救，但多少有點不切實際。

不過，蘋果在電池容量上向來都比較吝嗇，續航體驗應該不會差太多，畢竟相比於iPhone16 Pro，電池容量「僅」縮水了19%。

（2）性能不夠強

這麼薄的機身，想要在散熱上堆料，基本是不用想了。正常使用應該問題不大，但重負載的遊戲應該是沒戲了。

（3）影像掃碼機

就一顆攝像頭，目前曝光是4800萬像素，有可能跟標準版的主攝一樣，當然也有可能更差一些。畢竟攝像頭太大的話，厚度會跟機身形成強烈反差。

所以，iPhone 17 Air可能更適合日常輕度使用、不怎麼拍照、不打遊戲的消費者選擇，但凡需求更高一點，還是選標準版來的更靠譜一些。

+ 1

3. 17 Air是系列最值得期待的型號？

iPhone 17系列最大的升級，有朋友可能會說是外觀，但並非如此，因為外觀設計並沒有發生質的改變：機身的造型沒變、攝像頭的排布沒變、正面還是動態島（雖然有可能變小了），對性能和影像追求不是很極致的朋友，可能換完手機沒過幾天就沒新鮮感了。

變化足夠大的，在我看來有兩點——

一是iPhone 17升級了高刷屏，它帶來的絲滑體驗是顯而易見的，標準版用戶終於不用再花買旗艦的錢用上古刷新率了。這可能會打消很多消費者的顧慮，銷量再漲一漲。

另一個就是iPhone 17 Air的輕薄設計，拿在手中的第一感覺就完全不一樣。別的不說，至少躺在牀上手機拍臉，也不會拍得那麼狠。

至於iPhone 17 Air是否會大受歡迎，我覺得不會，但比現在的Plus肯定是會更好。畢竟如此輕薄的手機，蠍子粑粑獨一份。但因為輕薄設計帶來的體驗缺陷，導致其只適合追求輕薄但性能體驗需求不高的朋友，以及拿來嚐鮮多買一個的富哥。

但這並不影響iPhone 17 Air成為系列最值得期待的型號，只要有新鮮感，就足夠吃瓜群眾們看樂子——大受歡迎了：「還得是蘋果」；無人問津了：「蘋果創新已死」。

相關閲讀：iPhone 17 Pro真身被街頭捕獲 知名爆料記者轉發 鏡頭模組大改（點擊連結看全文）

+ 2

寫在最後

在我看來，不管是現在16 Plus，還是16e，亦或是未來的17 Air，都是蘋果拿來「填縫」的型號。只要標準版、Pro、Pro Max三面大旗不倒，蘋果就有足夠的空間進行額外市場的探索。就拿mini來說，未來也未必不會再回歸，畢竟尺寸沒變小的16e已經狠狠踩雷。

至於iPhone 17 Air，你會支持一下麼，還是支持不了一點？

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】