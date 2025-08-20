日本東京動漫節Comiket 106直擊，Showgirl、Cosplayer美女相集｜一年兩度的夏日動漫盛事 Comiket 106 於東京盛大開幕，再次點燃全球粉絲的熱情！位於東京國際展示場 Big Sight 的會場中，最耀眼的莫過於一眾專業的 Cosplayer 與 Showgirl。她們以精緻的服裝與動人姿態，完美還原了虛擬世界的角色，成為攝影師追逐的焦點。記者為大家送上第一手現場直擊，精選了本屆最值得一看的美女相集，帶您瞬間穿梭到 C106 的熱鬧氛圍中，感受她們的獨特魅力！



Comic Market（簡稱Comiket）是全球最大型的同人誌展銷會，始於1975年，每年夏、冬兩季在東京舉行。在這由粉絲熱情與創意構成的自由平台，創作者們得以販售交流自費出版的漫畫、遊戲等作品。這場日本次文化盛事，每屆都吸引數十萬計的粉絲湧入，將會場擠得水洩不通。除了搶購心儀作品，場內穿梭的亮麗Cosplayer與Showgirl更是全場焦點，她們精心準備的造型謀殺了大量菲林（記憶卡容量），構成一幅幅令人目不暇給的畫面。

