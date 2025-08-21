JTTP日本快速自助過關方法2025｜實試申請教學 ｜不論淡、旺季，去日本的旅遊人數都非常誇張，加上日圓匯率維拎低水，有時間都會想馬上出發去東京、大阪、北海道。如果不想浪費不少在入境上，可考慮一個名為「Trusted Traveler Program (TTP)」的計劃，可以讓常去日本旅遊、公幹人士快速入境。



東京成日機場排隊入境要足足3個鐘！

JTTP 計劃

JTTP 專門為經常入境日本的旅客而設，不論是觀光、出差、探親，只要符合申請要求，就可以成為「Trusted Traveler」，使用快速通道入境東京、名古屋、關西。

JTTP（D類）申請要求、文件

1）持有VISA、Mastercard、American Express、DinersClub、Discover、JCB、UnionPay，其中一個國際品牌授權白金級或以上等級的信用卡（不接受公司卡）



2）12個月內入境日本2次或以上



3）沒有被拒入境或驅逐出境紀錄



4）最近6個月內拍攝的清晰正面照片



5）護照、身分證影印本



申請步驟

如符合以上申請要求，可以進入「日本出入國在留管理廳」官網，點擊申請「User ID」，輸入個人資料，如姓名、出生日期、Email國籍等。之後會收到官方的電郵通知，修改新的登入密碼，再填寫基本資料後上傳照片和回答問題，即完成申請。

+ 1

完成以上步驟後，收到書面審查通過通知即可在下次入境日本時，帶齊所需資料：白金級或以上等級的信用卡、書面審查通過資料紙本、收入印紙4000日圓（2025年最新價格），到二次審查的「指定登錄場所」受理中心完成申請。JTTP 有效期為 3 年，可在 4 個日本主要機場快速入境。

記者實試申請流程經驗分享

為了享受更便捷的日本出入境體驗，記者開始了「特定登錄者卡」(TTP) 的申請之旅。我的線上申請提交後，經過近兩個月的漫長等待，才終於收到第一階段的書面審查通過通知，輪候時間比預期中要長，推測是因近期申請人數暴增所致。

下一步，便是在日本境內購買「收入印紙」，這是用於支付政府服務規費的票券，在各大便利店均可購得。根據規定，申請人須在收到審查通過通知的六個月內，完成第二階段的現場審核。最方便的地點莫過於羽田、成田等主要機場的受理中心，下機後花上一小時，便能立即領卡。

主要機場都有「指定登錄場所」受理中心（自動化閘口申請）

然而，我的親身經歷卻是「一波三折」。

第一次在機場嘗試辦理時，便因未留意到規費已從 2,400 日圓調漲至 4,000 日圓，導致「收入印紙」金額不足而失敗。第二次我做足了萬全準備，卻在指紋辨識環節卡關——由於我的指紋較淺，系統多次無法成功讀取，審核人員只好建議我稍後再試。

屢敗屢戰之下，我第三次特地前往位於品川區的「東京出入國在留管理局」。這一次，從文件審核到指紋登錄總算一切順利，在耗費不少時間與心力後，終於成功領取期盼已久的「特定登錄者卡」。

雖然過程曲折，但成功一刻的喜悅難以言喻。今後，我便能在成田、羽田、中部及關西等主要國際機場，使用自動化閘口快速通關，從此告別人山人海的入境長龍。