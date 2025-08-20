《鬼滅之刃 無限城篇》電影大收、令到這部動漫人氣及討論度再度升溫，網民又開始議論鬼殺隊最強戰士「九柱」的戰力排名：已先走一步的炎柱大哥自然是精神支柱地位超然，但真正落場戰鬥，炎柱、水柱、岩柱、音柱、風柱、蟲柱、霞柱、戀柱、蛇柱，那一位才是九柱最強實力者？



所謂實力排名，其實就如打機選角色看數值，這位攻擊力高、那位防禦力強。但真正落場就講求臨場應變、求生意志以及戰意，看你面對強敵時如何支撐到最後。各人大戰「上弦鬼」時的身體狀況、形勢也不盡相同。但當然，成功直接、間接擊殺上弦鬼的會高分一點，但整個「排名」僅為提出話題，沒有試圖踩低任何角色。

😱九柱實力排行榜😱 水柱炎柱未係最勁？

No. 1 霧柱 時透無一郎

戰功：與風柱、炭柱合力擊敗上弦壹黑死牟／個人擊殺上弦伍玉壺

「霞柱」時透無一郎是一位天才劍士，加入鬼殺隊僅用兩個月就成為了柱，但一直以來卻失去情感，直至在刀匠村篇中認識了炭治郎，斑紋能力開花，打敗上弦伍玉壺並恢復了記憶。家族祖先實為初代呼吸法（日之呼吸）使用者繼國巖勝（即上弦之壹黑死牟），在無限城篇自然是被安違跟祖先對打，最終參透了「透明的世界」及「赫刀」能力，最後力盡身亡。

No. 2 水柱 富岡義勇

戰功：與炭治郎合力擊敗上弦參猗窩座／力戰無慘全身而回

一直介意自己並未在入隊考試中斬殺鬼，所以認為自己沒資格成為「水柱」。事實上他自創「水之呼吸」第十一型「凪」（風平浪靜），又在連場大戰中顯出高級戰力；無論是單對單、與炭治郎合戰上弦參猗窩座，均顯示出自己有如水一樣能收能放、適應力強。在無慘戰也是鬥到最後全身而退。再者，如不是他在雪地中協助少年炭治郎立志加入鬼殺隊，或許世界早已變天。原想私心一點將他奉上最強一位，但相信義勇自己是不會接受最強九柱稱號，就讓他成為第2吧。

No. 3 岩柱 悲鳴嶼行冥

戰功：與霞柱、風柱合力擊敗上弦壹黑死牟／力戰無慘身亡

時常淚流滿面的盲眼僧，使用「岩之呼吸」，日輪刀設計與別不同，失明的他很早就精通「透明的世界」，鬼殺隊中「九柱」公眾他是領軍人物，也認為他實力最強。以剛力為主的打法直來直往，無論身體跟意志均經過千錘百鍊。 真正戰功方面，他在無限城中與「風柱」「霞柱」合力對抗上弦壹黑死牟，與無慘最終決戰中解放斑紋，甚至戰到那位「神秘的隱藏敵人」出場，最終傷勢過重、含笑離世。

No. 4 風柱 不死川實彌

戰功：與霞柱、岩柱合力擊敗上弦壹黑死牟／力戰無慘全身而回

臉上滿是傷痕，長年掛著盛怒表情的白髮青年，有名為「稀血」的特殊體質，鬼一聞到他的血腥味，就會酩酊大醉。在無限城戰篇大戰與玄彌合戰上弦之壹，依靠「稀血」拖慢了黑死牟，親眼目睹弟弟戰死後，與炭柱一起協助「霞柱」打敗黑死牟。後來在地面與炭治郎等人一同牽制無慘直天明，是少數倖存的九柱。

No. 5 炎柱 煉獄杏壽郎

戰功：獨力與上弦參猗窩座戰至最後力盡身亡．惜被對方逃走

時常以豪氣的笑聲跟洪亮的大桑門說話的炎柱大哥，使用了威力強大而直接的「炎之呼吸」刀法，在「無限列車篇」在即將翻倒的火車中解救大量乘客，雖然因力量消耗過多，又要照顧炭治郎的安全，面對忽然來襲的上弦之參猗窩座，他以人類的肉身力戰無限復活的惡鬼，最終被重拳打穿心臟，仍以最後一口力希望斬斷惡鬼頭顱。雖然最後讓猗窩座逃走了，但他的一番教誨，卻深深影響了炭治郎三子，對全個鬼殺隊意義非凡，如非早逝且未發動斑紋，名次應該更高。

No. 6 音柱 宇髓天元

戰功：與炭治郎小隊合力擊殺上弦陸墮姬

以卓越的體能、冷靜的判斷力、出色的忍者技巧而成為柱。敏銳的聽覺聲音能聽聲辨位，並以特別的節奏感去戰鬥。更能利用音之呼吸增強速度、力量和反應能力。在「遊郭篇」上弦陸墮姬一戰中失去一眼一臂，在最終戰避守大本營；但如不是要照顧三位老婆及炭治郎等人，應該可笑到最後。

No. 7 蛇柱 伊黑小芭內

戰功：與戀柱合力大戰新上弦肆鳴女．於無慘最終戰身亡

異色瞳右金左綠，所用武器為波浪形刀，能力蛇之呼吸沿自水之呼吸，重點在有如水流一樣變化多端，且多了扭曲的刀路和蛇的靈動與兇猛。在最終戰他成功發動斑紋戰力爆升，並利用「赫刀」能力拖延無慘再生，最終更開天眼發動了「透明的世界」，傷至全盲的他為炭治郎擋下無慘致命一咬，一直戰至最後力盡身亡。

No.8 蟲柱 胡蝶忍

戰功：犧牲自己埋下伏線．引導徒弟香奈乎擊殺超強敵上弦貳童磨

天生氣力弱，無法以斷頭殺鬼，為了手刃殺姊仇人上弦貳童磨，決心鑽研毒物，以幼劍將紫藤花毒針入惡鬼體內，進行內部破壞。在無限城不敵童磨，實際上早已預計對方會將自己吞噬，所以預早自製成「紫藤花毒炸彈」，埋下伏線等徒弟栗花落香奈乎代他報仇。而且，她與鬼醫者「珠世」合究的毒物，在最後無慘一戰亦起到重要作用。

第9位：戀柱 甘露寺蜜璃

戰功：參與原上弦肆半天狗之戰．與蛇柱合戰新上弦肆鳴女．於無慘最終戰身亡

戀柱的肌肉密度比平常人高8倍，所以亦是一位身材豐滿的大胃王。師承於炎柱家系（受過煉獄杏壽郎與其父親教導，但杏壽郎只視戀柱是隊友），在能力上一位力量型的「坦」系肉盾角色，與靈巧型的戀人蛇柱成為最佳拍檔。然而她在實戰時似乎太強，在半天狗一戰中曾失神昏迷，要靠炭治郎救助。在無限城中並未真正殺敗過強勁的上弦鬼，對嗚女也只是靠愈史郎能力逃走，滿血狀態下打無慘，奪走對方一臂卻亦被打至重傷，與蛇柱相擁而逝。