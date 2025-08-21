星期六又打風？3大天氣App睇颱風路徑　用AI分析打唔打到八號風

今年已經掛了5次黑雨暴雨，近日天文台又預測，有熱帶氣旋現時位於菲律賓以東海域的低壓區，會在未來一兩日移向呂宋並逐漸發展，預計在周末最接近香港。到底今次又能否掛八號風球呢？可以使用以下工具追蹤風暴消息。



「我的天文台」首選天氣App

香港天文台研發的「我的天文台」App，當然是最直接﹑準確的天氣資料 App，除了可以查看分區天氣、氣溫預測、風速、風暴資訊等，還會推送天文台發出的天氣警告，第一時間知道香港各地區的天氣情況。

另外，在香港天文台官網可以使用風烏、盤古、伏羲 AI，去預測未來幾日的天氣，以發觀察熱帶氣旋的路徑。

👇👇打風、落雨預報天氣必備 3 大天氣App👇👇

「Windy」圖表睇天氣變化

「Windy」同樣可以查看風暴資訊、降雨量、全球天氣及分區天氣等，但比「我的天文台」App方便的是，可以直接放大地圖查看指定區域的天氣情況，特別是想知道該區有沒有下雨，「Windy」會更直接用圖表顯示預測變化。

「AccuWeather」check體感溫度

「AccuWeather」除了和以上兩個app一樣有基本天氣資訊外，還有顯示體感溫度（RealFeel），等你不會被空氣溫度「誤導」，而穿太多或穿不夠衣物。

由於風暴在周末來到，如擔心旅遊計劃受阻，好不容易到了機場才發現航班取消，可以到香港 3 大航空公司的官網上，查詢個別航班的狀態。

香港航空查詢連結（按此進入）

HK Express查詢連結（按此進入）

國泰航空查詢連結（按此進入）