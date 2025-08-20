黑神話：鍾馗 Black Myth: Zhong Kui｜以《黑神話：悟空》大賣2800萬份、狂賺90億美元的中國大廠遊戲科學（Game Science），在德國科隆遊戲展（Gamescom 2025）開幕夜正式公布《黑神話》系列第二部作品《黑神話：鍾馗》，並釋出先導預告短片。這是《黑神話：悟空》發售一周年後的全新動作角色扮演（ARPG），它延續了系列「中國神話」主題，以中國民間傳奇驅魔名士「鍾馗」為主角，預計將於 PC 與家用主機平台登場。



根據官方於開幕夜直播披露與港媒報導整理，《黑神話：鍾馗》在玩法定位上延承前作的單機 ARPG 架構，但團隊強調將在系統與敘事上帶來「清爽變化與新意」。預告片以濃厚志怪色彩展現新主題：鍾馗騎虎驅妖、陰陽人鬼交錯的視覺語彙，延續《悟空》對東方式奇想的高質量呈現，同時暗示更聚焦「斬魅捉妖」的獵魔體驗。官方亦同步提供中、英語配音方向，顯示國際化發行節奏與製作規格的延續。目前仍屬早期開發階段，尚未公開實機畫面。（遊戲官方網頁：連結）

黑神話：鍾馗官裝截圖

黑神話：鍾馗先導預告截圖

黑神話：鍾馗先導預告截圖

不過留意一點，在GS公開的《黑神話：鍾馗》預告只是前導概念影片，當中並未包括實機畫面，亦未公布發售日程細節。而從 Gamescom 首度亮相的預告影片看來，團隊的美術敘事與技術野心依然出超，即使未必有甚麼技術上的重大突破，能夠以《黑悟空》同級的宏大史詩風格跟爽玩打法，打造多一款同系作品《鍾馗》，以角色的「收妖師」職能去開拓新玩法，又可能再加入收妖後的育成、使用召喚獸等元素，已經令人非常期待！發完夢，來看看現時可確認的情報：平台將為 PC 及家用主機，語音包括中英文版本，其他情報需等待廠方後續釋出。

遊戲科學創始人兼 CEO 馮驥在《黑神話：鍾馗》預告公開後，於官網及社交網絡發表了感想，他指出自己跟製作團隊在渴望嘗試更大的遊戲製作挑戰；所以比起另一個比較的任何－－《黑神話：悟空》DLC 開發，團隊最終選擇優先開發系列新作，並指《黑神話：鍾馗》將為玩家送出「新英雄、新玩法、新視覺、新技術、新故事」。馮驥亦不忘安撫《黑悟空》用家：「西遊，不會到此為止」，暗示《黑悟空》的故事線本身仍會在時機成熟時推出DLC及續作。

遊戲科學創始人兼 CEO 馮驥在《黑神話：鍾馗》預告公開後發表感想

各大社交平台及官方帳號均已統一稱號為「黑神話」系列，並將以中國神話故事主題建立一個可持續的大型 IP，更有人發現，遊戲科學早已在中國註冊多個神話題材的商標，包括《黑神話：姜子牙》《黑神話：山海》等等。其實《西遊記》、《封神演義》等玩好神怪的題材，日本漫畫早已改篇得非常出色，中國有廠商懂得利用這個題材寶庫，打造「中國神話宇宙」的藍圖，實在是最好不過。