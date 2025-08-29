OXS 是一個專做平價Soundbar的品牌，一向以高CP值／性價比見稱，最近有一款42mm超纖薄機 OXS S21 Soundbar ，雖然細細部但就附有獨立的超低音箱，以及支援極多輸出／輸入，方便駁電腦／電視／遊戲機／平板電腦。本身已勁平的OXS S21，現時還有發售紀念優惠，1千有找就玩到有獨立低音箱的Soundbar。



OXS S21 主機縮減至超纖薄的 42mm 厚，可輕鬆放於電視櫃、電腦屏幕或平板電腦下方，緊湊設計特別適合香港常見的小型家居。隨機更附掛牆套件，提供靈活安裝選擇，讓用家可因應空間自由配置。

雖然機身小巧，但 S21 搭載獨立有線超低音喇叭，採用 5.25 吋單元 配合 MDF 箱體 及 BassMax 技術，低頻延伸可達 45Hz；總輸出功率達 60W RMS，無論追看動作電影的爆炸場面、打機時的震撼戰鬥音效，都能帶來深沉而澎湃的效果。

全15款消委會Soundbar評測報告圖片（點圖睇詳情）

+ 26

三種聲音模式 + 多元連接

OXS S21 內建 Movie、Game、Music 三種專業音效模式，用家可一鍵切換，因應不同娛樂場景獲得最佳效果。看電影時對白清晰、音場環繞；玩遊戲時定位準確、臨場感強烈；聽音樂時則保留細膩層次，全面提升個人聽覺享受。

在連接方面，S21 以 HDMI ARC 與電視一線直駁；光纖 TOSLINK 保障高品質數碼傳輸；藍牙 5.3 方便手機、平板無線播放；同時支援 USB-A 及 3.5mm AUX，兼容電腦及其他音源設備。包裝已附上所有常用線材，用家開箱即可立即享受。

OXS 三款Soundbar 特價中

OXS S21 很適合配個人電腦打機睇片，其他同品牌的Soundbar也各有特點，以下3款正在市面進行優惠減價：

OXS S21 原價$1,280, 電腦節首賣價$999

OXS S5 原價$1,980, 電腦節優惠價$1,580

OXS Thunder Pro + 原價$4,980, 電腦節優惠價$3,980