《女神配對計劃》5位女神互動短劇遊戲｜沉浸式攻略你的女神

《女神配對計劃》熱爆網絡，互動短劇遊戲《是咁的 我同女神sssss做咗室友》上架｜《是咁的 我同女神sssss做咗室友》於日前舉辦「室友零距離告白見面會」，正式揭開這遊戲的面紗。這部作品不僅是一齣短劇，更是一款融合了遊戲與劇情的互動體驗，讓觀眾能夠親身參與其中，與五位女神展開一場獨一無二的戀愛攻略之旅 。



《女神配對計劃》在電視上映時，眾女神都取得不少網民關注，今次推出互動短劇遊戲這款互動短劇打破了傳統觀影模式，為觀眾帶來前所未有的沉浸式體驗 。劇中，觀眾將扮演男主角 SUPER，搬進一間與五位女神同住的公寓 。這五位女神分別是：尋找自信的結他手羅毓儀（YUKI）、被渣男傷害的李芷晴（STEPHANIE）、遭遇極端粉絲騷擾的葉蒨文（SOPHIE）、在採訪中受挫的梁敏巧（MAGGIE），以及渴望突破演技的關嘉敏（CARMAN） 。玩家需要透過與她們的互動，幫助她們走出困境，並最終贏得其中一位女神的芳心 。

遊戲玩法設計精巧，共分為五個階段，包括「初見」、「回憶」、「好感」、「危機」和「DATING」 。在每個階段中，玩家都會遇到兩道選擇題，必須做出正確的選擇才能進入下一階段 。若選擇錯誤，則會回到「五女神同場事件」並需要重新選擇攻略對象 。即使玩家做出正確選擇，每個階段之間也會出現「誘惑」事件，若選擇跟進，則會中斷當前進度，從頭開始攻略新的女神 。只有順利通過前四個階段，才能進入最終的「DATING」環節，並根據表現決定是迎來「愛的結局」還是「只限朋友結局」 。

而在日前圓滿落幕的「室友零距離告白見面會」上，五位主演女神李芷晴、葉蒨文、關嘉敏、梁敏巧及羅毓儀驚艷登場 。她們各自展現了劇中角色的魅力，例如羅毓儀以彈唱展現甜美歌聲，關嘉敏則以動感舞技引爆全場 。活動現場氣氛熱烈，不僅有「零距離告白」環節，讓粉絲有機會向女神真情表白，還有為即將生日的關嘉敏送上驚喜祝福的溫馨場面 。活動結束後，女神們更舉行了簽名會，與粉絲近距離互動 。

《是咁的 我同女神sssss做咗室友》這部互動短劇現已開放下載 。透過myTV SUPER app內，玩家便可以隨時隨地享受作品，自由選擇攻略心儀的女神，展開屬於自己的獨特劇情 。