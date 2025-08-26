iPhone 17 Pro有反向無線充電？應急供電超實用　Huawei才是首創

據博主定焦數碼爆料，蘋果將在iPhone 17 Pro上首次支持反向無線充電功能，對於近幾年的蘋果來說也算是一個的創新了。



當然了，以iPhone自身的電池容量再加上傳輸損耗，直接給其他手機充電的意義不大。

該功能主要用於應急使用，比如出門在外，備用機、耳機、手錶等沒電了，隨手一貼就能緊急供電，非常實用。

博主定焦數碼的爆料（定焦數碼@微博）

據悉，反向無線充電功能是華為首發，第一款機型是2018年發佈的Huawei Mate 20 Pro。

在華為之後，三星、小米等多家廠商都紛紛跟進了這項功能，以解決在外的燃眉之急。

目前各家的策略也都比較一致，反向無線充電功率一般不超過10W，否則會在轉化過程中會產生大量熱量，功率越高，電池溫度越高，容易發生爆炸等危險情況。

按照蘋果以往對於充電方面的「謹慎」來看，iPhone 17 Pro上的反向無線充電功率應該會在5-7.5W之間。

相關文章：iPhone 17系列必換！24大亮點解析 A19晶片領銜 穩用3年超值得（點擊連接看全文）

+ 2

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】