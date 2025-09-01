2025年9月天象盛宴：紅月月全食來襲　金星昴宿星團共舞觀星必看

9月天象滿載，今年最受矚目的「月全食」天象將在9月8日（一）凌晨登場，再加上土星衝、金星接近鬼宿星團、月近昴宿星團等精彩天象，讓整個9月的夏夜星空熱鬧非凡！



台灣今年最重要的天象月全食於9月8日凌晨登場，月球在0時27分至3時56分間穿越地球本影，全程歷時3時29分，在全食階段的一個多小時裡，月球將呈現奇特的暗紅色。這也是自2018年以來再次出現全程皆適合觀賞的月全食，只要挑選西南方視野較開闊的空曠地點，用肉眼即可欣賞這場「紅月」奇景。

（編按：據香港天文台指，血月將於9月7日晚上11時26分至9月8日凌晨0時27分再次上演，至凌晨1時30分月全食正式開始，月亮會漸漸染上暗紅色，整個過程歷時約1小時23分鐘，至凌晨2時53分結束，而整個月食過程則會持續至9月8日凌晨4時57分。）

紅月天文奇觀（Unsplash）

除了月全食，台灣在9月1日（一）凌晨4時許，金星與鬼宿星團將一同由東北方升起，兩者相距僅約1度。亮度高達-3.9等的金星，在由數十顆小星簇集而成的鬼宿星團旁格外耀眼，非常適合以雙筒望遠鏡觀賞。

9月13日（六）凌晨至日出前則為下弦月接近昴宿星團。昴宿星團又稱七姊妹星團，有「星空珠寶盒」的美譽，是夜空中少數用肉眼即可清楚看見的星團之一。當天下弦月將與昴宿星團接近至1度以內，在雙筒望遠鏡中同框並現，為9月不可錯過的夜空美景之一。

9月21日（日）土星「衝」是土星今年最接近地球的時刻，也是欣賞這顆擁有寬廣光環、被譽為太陽系最美行星的最佳時機。當夜土星環傾角僅1.8度，在望遠鏡中就像一根貫穿土星的細線。今年內的土星環傾角都在很小範圍內變化，11月24日將達到另一次極小，僅0.4度，屆時土星環又將幾乎消失。

【本文獲「臺北天文館」授權轉載。】