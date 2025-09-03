AirPods Pro 3 配合 iPhone 17 系列下周登場9大升級｜蘋果iPhone 17 系列發佈會即將在香港時間 9 月 10 日凌晨舉行，而除了主角 iPhone 17 系列外，AirPods Pro 3 也極大可能在活動中同步登場！距離 AirPods Pro 2 推出後，已整整3年沒有換過款，這次第三代降噪藍牙耳機，將帶來哪9項升級呢？馬上睇睇！



根據彭博社知名記者 Mark Gurman 的報導，Apple 為了壯大今次發佈會的聲勢，原本據報要 2026 年推出的 AirPods Pro 3 ，將提前於今次 Apple Event 與 iPhone 17 系列同步發表！

AirPods Pro 3 3項健康監測升級：心率監測成最大亮點

新一代 AirPods Pro 3 不再只是音訊設備，更進化為健康監測工具，可直接用耳機監測用者的心率。這功能早在Apple旗下運動耳機 Powerbeats Pro 2 中實現；今次安排在「本家」產品中使用，將更進一步與「健康」app及 Apple Watch 整合，全天侯即時追蹤用者在運動或日常使用時的心率變化，形成更完整、更精準的運動／健康監控系統。

而除了心率監測，傳聞 AirPods Pro 3 還將搭載另外兩項健康感測器，收集更多生理數據；即共有3項升級。

耳機監測用者的心率的功能，早在Apple旗下運動耳機 Powerbeats Pro 2 中實現。

3項外型升級：全新機型配電容按鈕、充電盒更小巧

設計方面，第三代 AirPods Pro 將擁有全新的外型設計，這也是自 AirPods Pro 系列推出以來最大幅度的設計調整。此外，充電盒體積也將縮小，讓攜帶更加便利。（另一傳聞是充電盒內有子屏幕，但這個設計似乎有違Apple的簡約美學）同時，傳統的物理按鍵可能被電容式按鈕取代，提供更精準的操控體驗，共3項外型升級。

第三代 AirPods Pro 將擁有全新的外型設計

3項音質升級：主動降噪、音訊處理、實時語音翻譯

音質一直是 AirPods Pro 系列的核心競爭力，蘋果將延續其成功策略，在既有基礎上進行全面升級，確保新產品能夠維持市場領導地位。雖然具體的技術規格改良，包括一直被討論至今的無損高清傳送，均未完全確認，但業界預期 AirPods Pro 3 將在主動降噪效果可能提升 40% 、音訊處理晶片等方面有顯著改善。

至於第3項音質升級，AirPods Pro 3 還將有望搭載「即時語音翻譯」功能，用家只需佩戴耳機即可聽到即時翻譯結果，必將為旅遊、國際商務、教育等場合帶來革命性的體驗。

大約何時上市？

蘋果歷來習慣在 9 月的年度發佈會中推出新款 AirPods 產品，如無意外貨品在9月中就可買到。消費者面臨一個選擇難題：是否要一步登頂等新產品上市？還是到時選購市價將更加便宜的 AirPods Pro 2？