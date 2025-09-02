不經不覺 iPhone 17 系列，在下星期 9 月 10 號凌晨就會面世！近年 Apple 手機設計無新意、鏡頭規格不如中國品牌，在AI上亦落後於其他對手，令到 iPhone 15 、 iPhone 16 代的期待值相對低下。不過根據一份在2025年9月2日發佈的調查顯示，Apple 可能翻生了！



近7成人想換新iPhone｜電池續航力為首要考量

據報，約有近7成（68.3%）現有 iPhone 用戶表示計畫升級 iPhone 17 ，遠高於 2024 年 iPhone 16 約6成。而當中最多人想換的是 iPhone 17 Pro 以及 iPhone 17 Pro Max ，佔計畫升級用戶的 38.1% 。至於超薄設計的 iPhone 17 Air ，雖被認為是最受關注的型號，預計將取代現有的Plus系列；唯因網傳其內置電量只有2,800mah，僅部分用戶願意為外型犧牲電池續航力，所以「最想換機款式」方式面，期待值反不及兩部 Pro 機。

iPhone 使用者升級5大動機

iPhone 使用者升級5大動機｜第1位：電池續航力（53.1%）

第2位：機身新設計（36.2%）

第3位：屏幕改進（34.3%）

第4位：相機質素升級（28.1%）

第5位：Apple Intelligence 人工智能功能（7.1%）

iPhone 3大弱點影響升級欲｜機太貴．AI廢．沒摺屏

68.9%的用戶認為iPhone售價過高，成為升級的最大障礙。而儘管多數 iPhone 用戶並無打算轉用 Android 系統，但仍承認安卓正變得更具競爭力，當中最大因素就是Gemini AI 比Siri 更強；雖然只有7.1%用戶為 Apple Intelligence 而升級手機，但仍有44%的用戶認為它是個非常重要的功能。另外，不少用家嫌 iPhone 遲遲不出摺屏手機，如果蘋果再一次推遲開發，部分用戶將考慮為了「摺芒」而轉投三星及其他品牌擁抱。

其他影響用戶升級新iPhone的障礙