華為Mate XTs非凡大師升級版發布｜三摺全面革新！劉德華現身撐場

華為Huawei Mate XTs 非凡大師正式發布，革新全新三摺手機｜萬眾期待下，Huawei華為於2025年9月4日正式揭曉旗下第二代三摺屏幕智能手機—HUAWEI Mate XTs，推出全新的「非凡大師 ULTIMATE DESIGN」。此次發布會邀請到國際巨星劉德華先生擔任非凡大師品牌大使，演繹Mate XTs結合尖端科技與非凡品味的產品定位，為流動通訊市場注入一股強勁的新動力。同步公布了最新MatePad Mini 8吋平板電腦。



突破界限：革命性設計與強悍性能

作為新一代旗艦摺疊手機，Mate XTs承襲了前代Mate XT的頂級工藝，並在多個方面進行了重大革新。其核心賣點之一是自主研發的「天工」鉸鏈技術，大幅提升了屏幕的耐用性與開合手感。手機展開後，可呈現驚人的10.2吋巨型屏幕，而摺疊後則可變身為7.9吋或6.4吋，提供多變的使用體驗。

劉德華現身發布會，更成為Mate XTs非凡大師代言人

非凡大師之選：功能升級與智慧體驗

Mate XTs不僅是硬件上的突破，更是對用戶體驗的極致追求。新機搭載麒麟9020晶片，並支援高達16GB RAM及1TB儲存空間，確保流暢無比的多工處理能力。同時， Mate XTs ULTIMATE DESIGN 支援全新手寫筆，讓專業人士及內容創作者可隨時隨地發揮創意，實現更高效的筆記、繪圖與文件處理。

此外，Mate XTs在續航及影像方面同樣表現出色。手機內置5,600mAh大容量電池，支援66W有線及50W無線快充。相機系統則配備5000萬像素四鏡頭組合，新加入紅楓鏡頭，拍攝風景更靚，主鏡頭更具備可變光圈功能，讓用家在不同光線條件下都能捕捉完美影像。Mate XTs亦新增了紫色及「皓白」等全新配色，滿足追求個性化的用家需求。

新機將在12／9開售，即日預售。售價由17999人民幣起（16＋256GB），頂配版亦只需21999人民幣（16＋1TBGB）。全新對應XTs的M Pen 3則售599人民幣。