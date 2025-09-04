不止iPhone 17！蘋果發佈會10大新品搶先看　AirPods連心率都能測

蘋果將於當地時間9月9日上午10點，即9月10日凌晨1點正式召開秋季新品發佈會。



近期新品iPhone 17系列很受關注，但這次除了手機之外還有10大新品，包括手錶、眼鏡、耳機等等。

具體彙總如下：

Apple Watch Ultra 3：配備稍大顯示屏、S11晶片，支持5G網絡與衛星通信（可在無網絡區域收發短信），充電速度更快，採用廣角OLED技術屏幕，側視亮度提升。​

Apple Watch Series 11：搭載S11晶片，進行常規性能升級，iOS 26測試版提及的「睡眠評分」功能或為專屬。​

Apple Watch SE 3：屏幕尺寸加大，搭載S11晶片，補足功能短板，此前彩色塑料外殼設計傳聞已取消。​

新一代iPad Pro：搭載蘋果M5晶片，配備雙前置攝像頭系統，分別適配橫屏、豎屏使用場景，優化視頻通話體驗。​

Vision Pro：可能換裝M4或M5晶片，配備更舒適、適合長時間佩戴的新款頭帶，進行小幅更新。​

Apple TV 4K第四代：搭載A17 Pro晶片，配備蘋果自研Wi-Fi/藍牙晶片，支持Wi-Fi 6E或Wi-Fi 7，提升流媒體性能。​

HomePod mini第二代：預計升級至S9或更新晶片，支持新一代無線標準，優化音質表現。​

AirTag第二代：追蹤範圍提升至現有產品的三倍，配備更防拆的揚聲器，優化低電量提醒機制。​

AirPods Pro 3：採用全新設計，增強主動降噪能力，新增心率監測功能。​

Studio Display 2：預計2025年底或2026年初發佈，採用mini-LED背光技術，提升顯示性能。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】