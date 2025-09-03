iPhone 17系列最新售價曝光　Pro版漲價　取消128GB＋相機大升級

今年機圈最重磅的機型之一——iPhone 17系列將於9月10日正式發佈。



距離新機發佈還有一周時間，摩根大通分析師日前發佈iPhone 17系列最新售價分析，具體如下：

iPhone 17：799美元（約合6238元港幣）

iPhone 17 Air：899-949美元（約合7018-7408元港幣）

iPhone 17 Pro：1099美元（約合8580元港幣）

iPhone 17 Pro Max：1199美元（約合9360元港幣）

分析師預計iPhone 17標準版和iPhone 17 Pro Max不會漲價。

相較於iPhone 16 Plus，iPhone 17 Air預計漲價50美元（約合390元港幣），iPhone 17 Pro預計將比iPhone 16 Pro貴100美元（約合780元港幣）。

另外，按照摩根大通的說法，iPhone 17 Pro將取消128GB存儲版本，起步存儲規格為256GB。

據了解，iPhone 17 Pro將搭載全新A19 Pro晶片，採用台積電3nm工藝，會比A18 Pro更快、更高效，記憶體升級至12GB（iPhone 16 Pro為8GB）。

同時長焦鏡頭升級為4800萬像素，首次實現主攝、超廣角、長焦均為4800萬像素，主攝或配備可調光圈。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】