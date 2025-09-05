iPhone 17 Pro 量產機影片流出？iPhone 17／iPhone 17 Pro / iPhone 17 Pro Max / iPhone 17 Air 下星期9月10日凌晨就正式發表，一條史上最像真的疑似 iPhone 17 Pro 實機開箱片在追蹤數達248萬的微博戶「包纸玩机」上流出，片中可見大量包裝盒夠4部不同顏色的iPhone 17 Pro，更拿上手前後翻動，可以見到新設計機背、鏡頭模組、機邊細節。



影片中可見銀色／金色／白色／太空灰色共4款iPhone 17 Pro，全新設計的機背使用金屬+玻璃複合物料設計，在新設計鏡頭模組下，有一片像卡片型的有色玻璃板，跟過去一整片完整玻璃背／金屬背的設計非常不一樣。

機邊可見「開關掣」下依然有「相機控制鍵」，「音量掣」、「動作鍵」及「SIM卡槽」那一邊則沒有特別拍攝，至於底部的USB-C插位置也沒有拍到。

最後到機面部份，有幾部仍然貼上保護封條，其中一部則已在啟動，更可見能上下滑動畫面操作。網民認為黑邊框太粗了，估計這幾部只是外觀跟 iPhone 17 Pro 一樣的Dummy機，被改換其他版本的 iPhone 進出扮真機。

