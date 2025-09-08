佐藤健@TENBLANK玻璃之心香港見面會2025｜優先公售連結+座位表

佐藤健@TENBLANK玻璃之心香港見面會2025｜信用卡優先搶票攻略！附座位表+連結｜佐藤健主演日劇《玻璃之心》當中TENBLANK樂團更深得不少fans喜愛，於2025年11月19日「TENBLANK from "Glass Heart" FAN MEETING - ASIA TOUR feat. Takeru Satoh(佐藤 健）」於香港舉行！各位fans們又要去搶票了！官方決定9月9日指定信用卡優先購、9月10日指定LiveNation優先、9月11日才正式公售。想了解如何搶購，一定要留意以下攻略。



佐藤健主演及監製日劇《玻璃之心》於Netflix獨家播映，仍吸引不少劇迷追劇，當中佐藤健飾演的天才音樂家組成的TENBLANK樂團更深得不少fans喜愛。終於，佐藤健@TENBLANK玻璃之心世界巡迴見面會將會在香港舉行，於2025年11月19日「TENBLANK from "Glass Heart" FAN MEETING - ASIA TOUR feat. Takeru Satoh(佐藤 健）」於亞洲博覽館10號展館舉行，各位fans又要努力搶票了！

佐藤健@TENBLANK玻璃之心香港見面會2025｜9.9 匯豐MasterCard信用卡優先發售購票

發售時間：2025年9月9日下午2時起

購票連結：連結1

佐藤健@TENBLANK玻璃之心香港見面會2025｜9.10 LiveNation優先發售購票

發售時間：2025年9月10日下午2時起

購票連結：連結1

佐藤健@TENBLANK玻璃之心香港見面會2025｜9.11 公開發售購票

發售時間：2025年9月11日下午2時起

購票連結：連結1

票價分為 $899／$699（全座位）

佐藤健@TENBLANK玻璃之心香港見面會2025 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「佐藤健@TENBLANK玻璃之心香港見面會2025 」座位表及門券價錢為票價分為＄899 / 699 (全坐位)

佐藤健@TENBLANK玻璃之心香港見面會2025 演出日期

佐藤健@TENBLANK玻璃之心香港見面會2025 演出日期為2025年11月19日，只演1場。

佐藤健@TENBLANK玻璃之心香港見面會2025 公開發售資訊

佐藤健@TENBLANK玻璃之心香港見面會2025年9月9日信用卡優先購、9月10日LiveNation優先售、9月11日正式公售，於Cityline平台發售。

👇佐藤健@TENBLANK玻璃之心香港見面會2025 座位表👇

👇Cityline購票流程參考👇（以五月天優先售作示範）

佐藤健@TENBLANK玻璃之心香港見面會2025｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「TENBLANK from "Glass Heart" FAN MEETING - ASIA TOUR feat. Takeru Satoh(佐藤 健）」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。