塔巴8號風球至少維持至11時　返工交通安排　搵車搭、駕車裝這App

塔巴/8號風球/八號烈風或暴風信號｜天文台預計，8號風球至少維持到上午 11 點。屆時如改發3號風球的話，部分工作的僱員有機會要回到工作崗位。想知風暴下的交通安排，可以使用裝以下 3 個 App，在下大雨的情況下盡快找出最佳的交通路徑、安全到埗。



《Citymapper》

如果想即時找到最合適的交通路線，可以考慮下載手機應用程式《Citymapper》。這款App不僅會顯示預計的車輛班次時間，還會提供最佳車廂位置以及建議使用的港鐵站出入口，幫助乘客避開擁擠人潮。更新速度相當快，能即時掌握各班次的最新狀況，即使有改道或暫停服務的情況，也能一目了然。

Citymapper下載連結：iOS / Android

《香港出行易》

遇上惡劣天氣時，最好留在安全地方避免外出；若情況所迫必須出行，務必先留意政府相關部門發佈的特別公告，以及天文台的最新天氣警報。想一次過掌握這些資訊，可以安裝《香港出行易》App，方便查閱最新公共交通服務狀況，包括九巴、新巴、城巴等的臨時服務安排。同時建議開啟推送通知功能，確保在有最新消息或服務變動時，能第一時間收到提示。

香港出行易下載連結：iOS / Android

《高德地圖》／《Google Maps》

黑雨或暴雨天氣對駕駛人士影響尤為明顯，車主最在意的往往是惡劣天氣下的道路狀況，尤其關心哪些路段出現嚴重擠塞。除了透過《香港出行易》了解改道路線安排外，也可以打開《高德地圖》或《Google Maps》，即時掌握交通流量，避開顯示為「紅色」的擠塞路段，同時亦能留意臨時封路的最新情況。

高德地圖下載連結：iOS / Android

Google Maps下載連結：iOS / Android