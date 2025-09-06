Mercedes Benz CLA電動車登場｜AIRSIDE Pop-up設計藝術完美結合

Mercedes Benz CLA純電動車登場｜Mercedes Benz於香港啟德AIRSIDE舉辦了一場名為「領航『驅』域」的全新CLA純電動車展覽，旨在為公眾帶來一場融合藝術、音樂與創新科技的沉浸式體驗。展覽不僅首度公開展出全新純電動CLA 250+及CLA 350 4MATIC兩款車型，更特別聯手本地潮流藝術家OFFGOD:TATE，為CLA注入獨特藝術靈魂，打造出聯乘藝術車及巨型3D裝置雕塑《DriveBone》。



Mercedes Benz CLA電動車登場

全新CLA純電動車

全新平治CLA在香港正式亮相，售價從$499,000起，首批新車預計在今年第四季度交付 。作為Mercedes Benz歷來最智能化的車系，CLA搭載了品牌自家開發的平治操作系統（MB.OS），使其成為車輛的「大腦」，全面掌控資訊娛樂、自動駕駛、車身舒適性、駕駛與充電等四大領域 。這套系統採用「chip-to-cloud」架構，能夠控制所有執行器與感測器，提供卓越的沉浸式體驗 。此外，全車軟件首次支援無線更新功能，包括駕駛輔助系統在內，讓車輛能像智能手機一樣，持續接收最新功能與應用程式。

全新CLA的另一大亮點是其第四代MBUX資訊娛樂系統 ，這是全球首個整合AI的車載系統，最多可支援三個螢幕 。系統採用簡約設計，中央顯示屏的「Zero Layer」模式會顯示最重要的資訊、建議及最近使用的應用程式，操作直觀流暢，類似於智能手機的操作體驗 。全新的MBUX虛擬助理則運用生成式AI，能夠處理複雜的多輪對話，無需單一指令，使人車互動更加自然。

Mercedes Benz CLA電動車售價由$499,000起

優越性能與領先效能

全新純電動CLA被譽為電動時代的「一升車」，憑藉其極低的能耗和超高的續航能力，重新定義了電動車的實用性。車輛採用來自VISION EQXX概念車的800V系統及後軸主驅動兩速變速箱，顯著提升了效率與性 。其中，CLA 250+的純電動驅動系統由Mercedes Benz自家研發，從電池到車輪的能源效率高達93% 。兩款車型均支援最高達320kW的快速直流充電，只需十分鐘即可補充最多325公里的續航里程 。CLA 250+的續航里程高達792km（WLTP），在同級車系中處於頂尖水平 。高性能版本的CLA 350 4MATIC則可在4.9秒內完成0到100公里加速。

為了進一步提升效能，全新CLA標準配備了多源熱泵，可利用電動驅動系統、電池及環境空氣的熱能，有效為車廂供暖，其能耗僅為傳統加熱器的三分之一。這套系統還能夠在快速充電前，將高壓電池預熱至最佳工作溫度，以確保充電速度 。車輛也配備了全新一體式煞車系統，能夠將煞車動能回收，回收功率最高可達200kW，極大提升了續航能力。

Mercedes Benz CLA於AIRSIDE Pop-up store

嶄新設計與精緻內飾

全新CLA在外觀設計上體現了「Sensual Purity」理念的進一步演化，其快背線條不僅動感十足，更成就了低至0.21的風阻係數，大幅提升了效能 。車頭採用跑感十足的鯊魚鼻造型，亮點是全新的發光Mercedes Benz標誌鬼面罩，內含142顆發光三芒星，在夜晚極具辨識度 。車輛也首次在現代Mercedes Benz車款中配備車頭行李箱，提供額外101升的儲物空間 。

車廂內部則營造出全新的豪華體驗，配備了10.25吋儀錶板及14吋中央顯示屏，並將圓形空調出風口融入其中，增添現代感 。CLA全系標配大型全景天窗，為乘客帶來通透的視野與寬敞的空間感 。車內還設有多達64種顏色、10種色彩設定及20種亮度級別的氣氛燈，讓駕駛者能根據個人喜好打造專屬氛圍 。在聽覺體驗方面，除了標配的「Sound Experience」，還可選配Burmester® 3D環繞音響系統，並支援Dolby Atmos，提供無與倫比的多方位音樂享受。

Mercedes Benz CLA於AIRSIDE Pop-up store

AIRSIDE Pop-up展覽

此次的CLA Pop-up展覽將持續至9月7日，地點位於九龍啟德AIRSIDE露天廣場。除了展示新車，現場更精心打造了豐富多元的活動。展覽期間設有寵物友善的Café、寵物專區，以及電話繩和寵物名牌兩場手作工作坊。

大量Mercedes Benz 限定精品現貨8折出售

音樂愛好者可欣賞多個本地樂隊組合帶來的現場演出，而星期五晚上的Cantopop DJ之夜則進一步將現場氣氛推向高潮 。此外，現場還設有Mercedes Benz精品展示區，提供超過100款車展期間限定的精品，涵蓋男士、女士及兒童款式，全部現貨均可享有八折優惠 。

透過這場展覽，Mercedes Benz不僅展示了全新CLA純電動車的創新科技與卓越性能，更巧妙地結合藝術與潮流元素，讓大眾能以全新的視角體驗品牌的動感魅力與精神。凡訂購全新平治CLA，即可獲贈全套Mercedes Benz與OFFGOD:TATE的限量聯乘潮物，為車主帶來獨一無二的禮遇。