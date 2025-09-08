《失落之魂》評測，內地團隊研發11年的另類《DEVIL MAY CRY》｜由上海零犀信息科技公司製作的ARPG《失落之魂LOST SOUL ASIDE》，最近在PC及PS5登場，這作標榜高速戰鬥連擊風格，王道故事帶有科幻元素，亦是SONY透過「中國之星計劃」，支援內地製作人的首個項目，由2014年開始企劃、開發到出售，歷時長達11年，這款內地遊戲的表現又如何呢？



主角為找回妹妹靈魂而展開冒險

帶有《FF XV》風格的《失落之魂》

今作不乏華麗戰鬥畫面

歷時極長的開發過程

在評價《失落之魂》之前，先談談其開發經歷，此作主要製作人楊冰在就讀大學期間，跟同學學習設計遊戲，2014年他受到SQUARE ENIX《FINAL FANTASY VERSUS XIII》（即後來《FF XV》）片段影響，嘗試製作帶有連擊動作元素、科幻風格的ARPG，2016年首次將遊戲片段放上網，不僅引起網民討論，更受到SONY留意，之後楊冰加入SONY援助內地開發者的「中國之星計劃」，並籌組團隊上海零犀信息科技UltiZero Games，直到上月29日正式推出PS5/PC版《失落之魂》，由開始企劃到推出相隔11年！

楊冰早在2014年設計《失落之魂》概念

製作人指從《FFV XIII》取得靈感

SONY藉《中國之星計劃》培育內地遊戲團隊

標榜高速連擊戰鬥

小編以PS5遊玩《失落之魂》效能模式，在初期數小時已感受到其連擊戰鬥的樂趣，玩家主要以男主角卡澤爾進行遊戲，最初僅以輕、重組合攻擊為主，隨著他從巨龍阿瑞納獲取能力，學會技能就大幅增加，既有儲氣連斬，儲滿能源就發動短暫變身攻擊。

連擊戰鬥風格頗爽

當玩家過了初期章節，就會開啟技能樹、獲得新武器，今集武器有四種：劍、大劍、長槍及鐮刀，各有不同特性及招式，例如劍可作高速斬擊、大劍是出招慢的重擊、長槍攻擊範圍較遠，鐮刀集中前三種武器的特點。玩家最初學用招式不同，隨著在技能樹學習就有更多招式。另外，玩家可在武器加入配件去強化效果，配件擺位亦可在武器外觀反映出來。

主角看來艷福不淺

正如上文所講，製作人從《FINAL FANTASY》取得靈感，所以主角卡澤爾從外表、揮劍方式，甚至從牆壁隙縫走過的分鏡畫面，令人想起《FF XV》主角諾克提斯NOCTIS，不過《失落之魂》是線形故事發展，並非《FF XV》那種開放式世界、四子旅行橋段；由於主角在戰鬥期間可切換武器，將敵人打上天再空中連斬，擺出帥氣動作，難怪有人覺得此作戰鬥風格，有點像CAPCOM《DEVIL MAY CRY》，只是今作沒有手槍可用。

今集RPG元素集中在技能樹及武器配置

另外，今作畫面顯示小地圖及提示，玩家不易迷路；若果跳躍平台失誤而跌倒，玩家可在平台前再試過來，這方面設計較適合初學玩家。（小編頗希望《黑神話悟空》將來更新補回地圖）

戰鬥以外部分有較多缺點

內地團隊花了長時間製作，也許是經驗問題，此作仍有很多進步空間。首先，開發團隊以UNREAL ENGINE 4引擎製作，畫質以目前玩家眼光看來不算佳，人物及版圖背景遠看尚可，但拉近看就比較粗糙，角色模組的表現一般，表情僵硬；以主角卡澤爾的普通話配音來說，語氣較為嚴肅（有點像照稿讀），不太彰顯其情感。

人物模組遠看還可，近看較粗糙

其次，小編覺得《失落之魂》戰鬥風格挺好、很爽快，問題是主角使用超必殺技，畫面會頻繁閃動及太光亮，簡單而言就是「光污染」，部分網民直言看得不舒服；嘍囉敵人外形變化大不，換顏色、SKIN皮膚就算是新敵人，對戰太多就覺得煩悶、重覆。今集音樂沒有令人留下深刻印象，尤其打擊音效更弱，無論主角用哪種武器，音效都是相同的擦擦擦····（這方面不及法國團隊的《33號遠征隊》）

這類閃光畫面未必每位玩家可接受

最後是今集是ARPG，然而RPG元素不多，所謂培育是學習技能樹的招式為主，考慮到某些武器及必殺技有較大殺傷力，有網民宣稱可以「一種武器走天涯」，不學其他武器也能爆機，也就是平衡度不足。雖然小編仍未爆機及全開技能樹，但覺得擅用三、四招常用必殺技，殺敵已足夠有餘，未必有心去儲齊其他招式。（想起來《FF XVI》也有類似情況，某些召喚獸太強大，玩家未必要學齊所有招式）

敵人造型不算多，有點重覆

結編：期望開發團隊有更好表現

過往內地遊戲商主要發展手機、課金、電競遊戲為主，近年登陸家用機的遊戲逐漸增多，例如《黑神話悟空》、《明末淵虛之羽》之類，加上《星劍》之類的南韓大作，令遊戲市場趨向多元化，玩家可選擇作品較多，又不用面對備受爭議歐美DEI元素遊戲。

小編之前提到《失落之魂》仍有很大進步空間，甚至有網民稱PC版偶有拖慢掉幀、畫質亦跟部分現代遊戲有差距，標準版賣$298（人民幣268元）定價太高。不過考慮到製作團隊，透過SONY援助資金，花這麼長時間去打造遊戲，小編還是感受到他們的熱誠，希望他們再接再厲，汲取經驗再做更精彩作品，不過別要等小編再等10年啊！