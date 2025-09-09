HUAWEI Pura 80開箱上手試｜性價比超高5千元有找 擁頂級影像系統

HUAWEI Pura 80開箱上手試｜HUAWEI Pura 80延續了Pura系列在影像技術上的追求，並融合了現代簡約的設計美學，為同家提供了一個高性價比的選擇。新機不僅繼承了旗艦級的攝影系統，更以5千元有找的定價，加上限時優惠，相信是想找尋一台高性價比的拍攝相機之選。



HUAWEI Pura 80開箱上手試

強大影像系統真實還原色彩

HUAWEI Pura 80 搭載了卓越的後置四攝鏡頭 。主鏡頭為5,000萬像素超聚光鏡頭，支援F1.4至F4.0的可變光圈及OIS光學防手震，無論在明亮的白天或光線不足的夜晚，都能輕鬆捕捉清晰細膩的影像。此外，它還配備了1,200萬像素潛望式長焦鏡頭（支援OIS光學防手震）及1,300萬像素超廣角鏡頭，能應對遠景或廣角拍攝的需求。特別值得一提的是，XMAGE 150萬像素多光譜通道紅楓原色鏡頭能真實還原色彩，使人像攝影更為生動。

此外，HUAWEI Pura 80 還加入了多項實用的AI影像應用 。最新的 「AI消除」 功能讓用戶可以智能移除照片中不滿意的物件，只需透過「智選」或「手動」方式操作，即可輕鬆生成更完美的畫面，方便在社交媒體上分享。

非常3+1鏡頭系統

持久耐用性能卓越

在性能方面，HUAWEI Pura 80 配備了12GB RAM及256GB ROM。其6.6吋LTPO OLED觸控屏幕支援1-120Hz的自適應更新率，能根據用家的瀏覽需求智能調整，帶來流暢的視覺體驗。屏幕還採用了第二代崑崙玻璃，耐摔能力提升了20倍，讓用戶使用起來更加安心。手機內置5170mAh的大容量電池，並支援66W有線超級快充及50W無線超級快充，即使電量耗盡，也能在短時間內迅速恢復。

直邊機框設計，手感不錯

時尚簡約設計與配色

HUAWEI Pura 80 機身設計延續了Pura系列的風格，採用俐落的直角邊框，搭配背面的絲絨玻璃，質感細膩且親膚。新機提供絲絨金、絲絨黑及絲絨白三種配色選擇，適合追求時尚的年輕用家。

5千有找的高性價比旗艦手機之選

香港發售限時優惠

HUAWEI Pura 80 提供12GB RAM + 256GB ROM 版本，建議零售價為$5,488。現在開始接受預訂，並於9月23日正式發售。最吸引人的莫過於限時預訂優惠。10月31日前於指定零售商選購HUAWEI Pura 80，即可享港幣$600的折扣優惠，同時獲贈價值$1,549的HUAWEI FreeBuds Pro 4無線耳機。5千元有找就可以擁有HUAWEI Pura 80手機及無線耳機，性價比極高。