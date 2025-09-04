Samsung Galaxy Tab S11系列／S10 Lite＋平玩靚聲Buds3 FE上手試
Samsung今日（9月4日）正式發佈了其最新旗艦級平板電腦系列，為追求極致效能的用戶帶來全新選擇。包括主打高性能的Galaxy Tab S11 Ultra及Galaxy Tab S11，以及針對性價比市場的Galaxy Tab S10 Lite，同時也推出了全新耳機產品Galaxy Buds3 FE。記者就在發布會中，搶先上手試玩新機。
旗艦平板登場：Galaxy Tab S11系列以高性能新標準
全新的Galaxy Tab S11系列為Samsung平板陣容中的新作，旨在滿足專業人士及內容創作者對強大效能的要求。Galaxy Tab S11 Ultra配備令人驚嘆的14.6吋超大螢幕，而Galaxy Tab S11則採用11吋設計，兩款平板均採用新一代Dynamic AMOLED 2X螢幕，帶來非常出眾的視覺體驗。憑藉高達1600nits的峰值亮度，即使在戶外強光下，畫面依然清晰流暢，並支援90Hz的高螢幕刷新率。
在效能方面，Galaxy Tab S11 Ultra採用Mediatek天璣9400＋處理器，而Galaxy Tab S11則搭載Exynos 1380處理器，確保在處理多工任務、大型應用程式和遊戲時都能遊刃有餘。此外，全新的S Pen設計更進一步提升書寫與繪畫的精準度與流暢感，六角型的筆桿設計加上筆上追加觸控隨時呼出工具列，同樣實用。系列亦支援Samsung DeX模式，讓用戶可將平板變身為桌面電腦，提高生產力。電池續航力亦是Galaxy Tab S11系列的另一大亮點，Ultra型號內置11,600mAh超大電池，而S11則配備8,400mAh電池，足以應付長時間的工作與娛樂需求。
高性價比平板新選擇：Galaxy Tab S10 Lite功能全面升級
對於追求卓越性價比的用戶，全新的Galaxy Tab S10 Lite，旨在以實惠價格提供高性能體驗。這款平板配備10.9吋TFT LCD螢幕，支援90Hz高刷新率，確保流暢的瀏覽與觀看體驗。內置的Exynos 1280處理器則可輕鬆處理日常應用程式及多媒體內容。而且跟機附上S Pen，同樣可以寫字、畫畫之用，非常實用。
除了基本效能，Galaxy Tab S10 Lite亦整合了多項嶄新功能。包括方便的「Circle to Search」一圈即搜功能，以及更智慧的Galaxy AI應用。內置8,000mAh電池容量搭配快速充電，確保不必擔心電量問題。此外，Dolby Atmos音效技術亦帶來沉浸式的聽覺體驗，無論是觀賞影片還是聆聽音樂，都能享受高質素的聲音。
全新耳機Galaxy Buds3 FE登場：兼具舒適與智能降噪
Samsung同時發佈了Galaxy Buds3 FE真無線耳機，以卓越的音質與多功能性豐富的聽覺體驗。這款耳機採用符合人體工學的設計，確保長時間佩戴依然舒適。其最大的賣點是支援主動式降噪（ANC）功能，能有效隔絕環境噪音，讓用家專注於音樂或通話，同時也提供環境音模式，方便在需要時保持對周遭環境的警覺。
Galaxy Buds3 FE具備長效電池續航力，配合充電盒可提供長達30小時的播放時間。此外，耳機還具備IP54防水防塵等級，足以應對日常使用中的汗水或雨水。它更支援多種音頻編碼，確保高音質傳輸。值得一提的是，耳機亦可與支援Galaxy AI的裝置無縫整合，實現即時通話翻譯等智能功能，讓溝通變得更簡單。