Samsung Galaxy Tab S11系列／S10 Lite＋平玩靚聲Buds3 FE上手試

Samsung今日（9月4日）正式發佈了其最新旗艦級平板電腦系列，為追求極致效能的用戶帶來全新選擇。包括主打高性能的Galaxy Tab S11 Ultra及Galaxy Tab S11，以及針對性價比市場的Galaxy Tab S10 Lite，同時也推出了全新耳機產品Galaxy Buds3 FE。記者就在發布會中，搶先上手試玩新機。



Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

旗艦平板登場：Galaxy Tab S11系列以高性能新標準

全新的Galaxy Tab S11系列為Samsung平板陣容中的新作，旨在滿足專業人士及內容創作者對強大效能的要求。Galaxy Tab S11 Ultra配備令人驚嘆的14.6吋超大螢幕，而Galaxy Tab S11則採用11吋設計，兩款平板均採用新一代Dynamic AMOLED 2X螢幕，帶來非常出眾的視覺體驗。憑藉高達1600nits的峰值亮度，即使在戶外強光下，畫面依然清晰流暢，並支援90Hz的高螢幕刷新率。

全新設計Keyboard手感相當不錯

在效能方面，Galaxy Tab S11 Ultra採用Mediatek天璣9400＋處理器，而Galaxy Tab S11則搭載Exynos 1380處理器，確保在處理多工任務、大型應用程式和遊戲時都能遊刃有餘。此外，全新的S Pen設計更進一步提升書寫與繪畫的精準度與流暢感，六角型的筆桿設計加上筆上追加觸控隨時呼出工具列，同樣實用。系列亦支援Samsung DeX模式，讓用戶可將平板變身為桌面電腦，提高生產力。電池續航力亦是Galaxy Tab S11系列的另一大亮點，Ultra型號內置11,600mAh超大電池，而S11則配備8,400mAh電池，足以應付長時間的工作與娛樂需求。

一按快捷鍵就可以呼出AI軟件

全新的S Pen可以一按筆桿便呼出工具欄

高性價比平板新選擇：Galaxy Tab S10 Lite功能全面升級

對於追求卓越性價比的用戶，全新的Galaxy Tab S10 Lite，旨在以實惠價格提供高性能體驗。這款平板配備10.9吋TFT LCD螢幕，支援90Hz高刷新率，確保流暢的瀏覽與觀看體驗。內置的Exynos 1280處理器則可輕鬆處理日常應用程式及多媒體內容。而且跟機附上S Pen，同樣可以寫字、畫畫之用，非常實用。

Galaxy Tab S10 Lite 分別紅色及灰色機身選擇

除了基本效能，Galaxy Tab S10 Lite亦整合了多項嶄新功能。包括方便的「Circle to Search」一圈即搜功能，以及更智慧的Galaxy AI應用。內置8,000mAh電池容量搭配快速充電，確保不必擔心電量問題。此外，Dolby Atmos音效技術亦帶來沉浸式的聽覺體驗，無論是觀賞影片還是聆聽音樂，都能享受高質素的聲音。

全新耳機Galaxy Buds3 FE登場：兼具舒適與智能降噪

Samsung同時發佈了Galaxy Buds3 FE真無線耳機，以卓越的音質與多功能性豐富的聽覺體驗。這款耳機採用符合人體工學的設計，確保長時間佩戴依然舒適。其最大的賣點是支援主動式降噪（ANC）功能，能有效隔絕環境噪音，讓用家專注於音樂或通話，同時也提供環境音模式，方便在需要時保持對周遭環境的警覺。

Galaxy Buds3 FE

Galaxy Buds3 FE具備長效電池續航力，配合充電盒可提供長達30小時的播放時間。此外，耳機還具備IP54防水防塵等級，足以應對日常使用中的汗水或雨水。它更支援多種音頻編碼，確保高音質傳輸。值得一提的是，耳機亦可與支援Galaxy AI的裝置無縫整合，實現即時通話翻譯等智能功能，讓溝通變得更簡單。