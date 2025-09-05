華為MatePad Mini／Mate XTs上手實試｜輕巧便攜手感驚喜輕巧便攜

華為Huawei MatePad Mini/Mate XTs上手實試｜華為近期推出的 MatePad Mini，以極致的輕巧與強大功能作為賣點。同時三摺屏幕手機推出加強版「Mate XTs」。記者搶先上手實測，剖析這兩款新裝置的體驗，探討是否能成為大家娛樂或流動辦公的新選擇。



驚喜連連輕巧小平板MatePad Mini

Huawei MatePad Mini非常輕巧就手

MatePad Mini 在外觀設計上，率先給人留下深刻印象。作為一款主打便攜性的裝置，其機身尺寸控制得相當出色，僅重 255g，厚度只有 5.1mm，搭配 8.8 吋的緊湊機身，使其可以輕鬆放入小型手袋或背包，甚至能單手舒適握持，大大提升了使用時的靈活性。無論是在地鐵通勤途中，還是在咖啡店小歇片刻，它都能讓您隨時隨地展開工作或享受閱讀樂趣。

天空藍色機身

視覺體驗方面，MatePad Mini可以配備華為獨有的 8.8 吋柔光螢幕。此螢幕採用奈米紋理技術，能有效減少 99% 的環境光反射，大幅降低眩光對眼睛的刺激，特別適合長時間閱讀。與市面上同類型產品相比，例如 iPad Mini，MatePad Mini 擁有更窄的螢幕邊框，讓視覺觀感更具沉浸感，同時支援高更新率，確保畫面切換與操作過程更加流暢順滑。操作體驗上，MatePad Mini 運行最新的鴻蒙 HarmonyOS 5.1 系統，提供順暢無阻的操控體驗。系統深度優化，實現了多裝置間的無縫協作，讓文件傳輸與任務切換更為便捷。值得一提的是，此款平板支援「靈犀通訊」的平板電腦，使用者只需插入 SIM 卡，即可獨立進行通話與上網，無需依賴 Wi-Fi 或手機熱點，這對於經常需要外出辦公或閱讀的使用者來說，無疑是一項極其實用的功能。

對應M-Pencil Pro寫字畫圖

它擁有出色的apps以及配件亦是其亮點所在，筆記應用程式中獨特的「無界畫布」功能，允許使用者自由擴展筆記空間，打破了傳統頁面限制，極大提升了創作的自由度。搭配一系列 AI 功能，如 AI 公式識別與 AI 智慧整理，進一步簡化了學習與工作的流程。而且支援的雙向衛星通訊功能，為使用者提供了額外的安全保障。同時，全新升級的華為 M-Pencil Pro 手寫筆，不僅具備更佳的壓力感應，能模擬真實筆觸，更內置智慧按鈕，可一鍵喚醒語音助理或進行語音轉文字，為生產力工具注入了更多可能性。

可為M-Pencil磁吸充電配對

更完美加強三摺手機Huawei Mate XTs

Huawei Mate XTs的紫色機身十分搶眼

最新加強版Huawei Mate XTs，外觀設計便予人耳目一新的感覺。手機採用了高飽和度的全新紫色配色，與市面上常見的素色設計形成鮮明對比，流露出一種獨特的時尚感。機身框架則採用了低飽和度的金色，與背面的紫色形成優雅的撞色搭配。值得一提的是，其背蓋工藝更見匠心，透過細膩的 0.2mm 壓紋處理，不僅提升了視覺層次，也為握持手感增添了細緻的質感。在核心硬件方面，Mate XTs 升級了效能強勁的麒麟 9020 晶片，並維持了 5600mAh 的大容量電池，確保了流暢且持久的體驗。

四款不同顏色選擇

華為為這款旗艦機型推出了多項革新配件與軟體功能。全新的可摺疊鍵盤配件不僅提供了舒適的實體輸入體驗，其整合的觸控板更支援多指手勢操作，完美模擬了筆記型電腦的使用情境。而配套的觸控筆則帶來了更廣泛的應用，不僅可以進行全局筆記，甚至在文件中直接進行語音批註，大大提升了工作效率。

新加入紅楓鏡頭，令拍攝時的顏色更加鮮豔亮麗

如果說外觀與硬件是 Mate XTs 的骨骼，那麼軟體優化便是其靈魂所在。華為針對三摺螢幕的特性，深度優化了多個應用程式，例如金融理財及影音串流平台，使其能充分利用展開後的大螢幕，提供更豐富的資訊顯示與觀影體驗。

全新無線摺合式鍵盤手感比上代更好

難得3摺屏幕對應M-Pencil

而最令人驚豔的，莫過於其獨創的「自由多視窗」功能。此功能讓用戶能以類似於電腦桌面視窗化的方式，自由開啟、調整及縮放多個應用程式視窗。這意味著用戶可以在同一介面上同時處理多項任務，例如一邊瀏覽網頁、一邊回覆訊息，並同步編輯文件。

多視窗同時在特大屏幕上顯示

Huawei Mate XTs上手實試

兩款手機暫時只在國內推出，前者平板仍可以利用國家補貼購買下，最平三千餘元便可以入手，的確是抵買。