HONOR MagicBook Art 14 2025實測｜極致輕薄強大效能AI完美結合

HONOR 推出全新MagicBook Art 14 2025，專為專業人士和內容創作者設計的輕薄筆電，集AI創新功能、極致輕薄機身和強勁性能於一身，為用家帶來耳目一新的沉浸式視聽體驗。記者將新機入手近一個星期，為大家作詳盡評測。



HONOR MagicBook Art 14 2025實測

對應指紋解鎖power鍵

特大觸控板，操作更就手。

輕巧便攜融入行動工作

HONOR MagicBook Art 14 2025的最大亮點，莫過於其令人輕薄設計。這款筆電最薄處僅有1cm，最輕重量更只有1kg ，記者實際測試後發現，這款新機延續了上一代產品的輕盈特點，隨身攜帶毫無負擔，讓行動辦公變得更加輕鬆便利。它採用了航太級鎂合金外殼，搭配鈦合金鍵盤和鋁合金風扇，不僅手感絕佳，更確保了機身的堅固耐用與散熱效能 。

基本輸出port都齊全

性能飆升輕鬆應對多工

在性能方面，HONOR MagicBook Art 14 2025 搭載了Intel Core Ultra 7 處理器，擁有 16 核心、16 執行緒的強大效能 。這款筆電更配備了Intel Arc 140T GPU 及 32GB + 1TB 的大記憶體。在測試過程中，即使同時開啟多個軟件，操作依然流暢無阻。無論是日常辦公、剪輯影片或是使用 Photoshop 等專業軟件，都能輕鬆應對，為專業工作者提供了可靠的性能保障。利用

除了工作，不少用家也關心筆電的遊戲表現。HONOR MagicBook Art 14 2025 雖然並非專為遊戲而設，GPU 效能也並非頂級，但在試玩《黑神話．悟空》時，將畫質設定為 1080p 搭配 30fps，遊戲體驗仍算可以接受。對於一般的休閒遊戲娛樂，這款筆電足以應付，但若要追求頂級遊戲體驗，則建議選擇更高階的專業遊戲筆電。

利用Geekbench跑分都取得不錯的分數

HONOR MagicBook Art 14 2025非常輕巧

觸控螢幕帶來便利

HONOR MagicBook Art 14 2025 配備14.6 吋 3.1K OLED護眼觸控螢幕。這螢幕擁有 97%的超高屏佔比，解像度高達 3120 x 2080 像素，並支援 3：2 的長寬比 。實際體驗下來，畫面顯示細膩，色彩飽和細節豐富，不論是觀看影片還是處理圖像，都能帶來出色的視覺效果。更值得一提的是，這款螢幕具備多項護眼功能，包括根據環境自動調整亮度的動態調光技術、TÜV Rheinland 硬體級低藍光護眼認證和無頻閃認證。記者在長時間使用後，眼睛並未太感到疲累，這對於需要長時間面對螢幕的用家來說至關重要。同時，高畫質的觸控螢幕讓操作更得心應手，尤其在進行 PPT 簡報時，能夠更便利地進行互動與操作。

觸控式屏幕在工作時更為方便

鏡頭可拆下來插在機身左邊位置

智慧AI提升工作效率

HONOR MagicBook Art 14 2025 擁有多項智慧功能，它支援 AI 跨平台操作，能夠與 iOS、Android、HarmonyOS、Windows 等不同系統的設備互聯互通，快速無縫地傳輸檔案，打破了平台之間的界限。這項功能在記者日常工作中非常實用，大大提升了檔案管理的效率。

此外，筆電還配備了HONOR空間音訊功能，內建3個麥克風和6個揚聲器，帶來沉浸式的音效體驗。在進行視像通話時，筆電的AI 降噪技術能確保聲音清晰無雜音，加上其獨特的可拆式磁吸鏡頭設計，不僅讓視像會議更具靈活性，也為個人隱私提供了多一份保障。

需要時才插鏡頭在機頂

續航力方面，HONOR MagicBook Art 14 2025 的表現也令人滿意。記者在一個上午（約 4 小時）的戶外工作後，筆電仍有接近四至五成的電量，足以應付一整天的輕度使用。

總括而言，HONOR MagicBook Art 14 2025是一款集輕薄、性能與 AI 智慧功能於一身的筆記型電腦。它不僅在外觀設計上時尚輕巧，其強大效能和跨平台協作能力也使其成為現代專業人士和內容創作者的不錯選擇。