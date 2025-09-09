iPhone 17 Apple發佈會文字直播＋連結｜Watch、AirPods還有什麼?

iPhone 17 Apple發佈會文字直播＋連結，除了Watch、AirPods還有什麼？｜Apple於美國時間9月9日早上10時（亦即香港時間9月10日凌晨1時）舉行不少果迷期待的iPhone新品發佈會，除了iPhone 17系列外，估計將會還有Apple Watch series 11、Ultra 3、AirPods Pro 3等新產品公佈。我們下文除了會為大家帶來Apple 發佈會直播連結、以及文字直擊最新內容，與大家一同收睇Apple發佈會。



睇Apple發佈會前直播前，先睇一下iPhone 17及其他新品的終極傳聞！

iPhone 17 Air：最薄的 iPhone 登場

在所有傳聞之中，最讓人矚目的莫過於全新型號 iPhone 17 Air。據悉它將取代 Plus 機型，成為今年陣容裡的輕量版iPhone。外觀上，Air 的厚度只有 5.5 毫米，比 iPhone 16 Pro 的 8.25 毫米薄上兩毫米以上，成為史上最薄的 iPhone。

由於要追求極致輕薄，Apple在設計上作出一些妥協。USB-C 插口並非完全置中，而喇叭開孔數量也有所減少。不過，機身材質換上鈦合金與鋁合金混合框架，重量只有約 145 克，接近 iPhone 13 mini 的手感。這樣的設計讓它更容易單手操作，也符合Air的輕盈定位。

至於顏色方面，爆料顯示 iPhone 17 Air 將會有黑色、白色、淺金以及淺藍色，延續 Apple 在 MacBook Air 上的配色風格。

iPhone 17 Pro 與 Pro Max：相機與散熱的重大升級

今年的 iPhone 17 Pro 與 Pro Max 傳聞帶來了兩個關鍵變化：

第一是散熱系統。多方消息指出，Pro 機型將首度導入均熱板（Vapor Chamber）散熱技術。這項設計類似於電競手機，透過液體蒸發與冷凝循環，把熱量快速導出，能有效降低長時間遊戲或影片錄製時的過熱問題。結合 A19 Pro 晶片的高效能，散熱的改善將直接提升穩定性與續航體驗。

iPhone 17 Pro系列（appltrack@X）

第二則是相機模組。據傳 Apple 將原本的方形鏡頭島改為橫向橢圓形相機列，佔據背部上方的整個橫條。三枚鏡頭將全面升級至 4800 萬像素，包括主攝、超廣角與長焦。更重要的是，Pro Max 可能會搭載 8 倍光學變焦潛望式鏡頭，成為Apple歷來最強的鏡頭規格。

顏色方面，傳言今年將新增深藍色與橘銅色，加上黑、白與灰，共五款選擇，而這也與本次發表會 Logo 上的色彩暗示不謀而合。

iPhone 17：小升級也不容忽視

雖然今年的焦點都集中在 Air 與 Pro 系列，但 iPhone 17 依然有不少看點。螢幕將從 6.1 吋微調至 6.3 吋，邊框更窄，整體視覺效果更接近 Pro 系列。

規格上，iPhone 17 將搭載全新的 A19 晶片，雖然效能略遜於 A19 Pro，但在能耗管理上依舊有顯著進步。再加上Apple預計把 120Hz ProMotion 高刷新技術下放到全系列，意味著標準版也能享有流暢的螢幕體驗。相機部分則維持雙鏡頭配置，但前置鏡頭升級為 2400 萬像素，自拍效果大幅提升。

Apple Watch Ultra 3：衛星連線或成最大賣點

除了 iPhone，今年另一個焦點是 Apple Watch Ultra 3。根據 iOS 26 測試版代碼顯示，Ultra 3 的螢幕解析度將提升至 422 x 514 像素，比前代更大，顯示效果更細緻。硬體上，它將配備 S11 晶片，雖然與 S9 架構接近，但體積更小，為電池與其他零件騰出更多空間。電池續航表現有望進一步突破，低耗電模式下或可達到四天以上。最受關注的是衛星連線功能。這將使 Ultra 3 成為首款能在無訊號環境下發送緊急簡訊與位置資訊的 Apple Watch（香港版未必支援）。

Apple Watch Series 11 與 SE：更亮、更快、更親民

與 Ultra 3 同步亮相的還有 Apple Watch Series 11，它將搭載同樣的 S11 晶片，螢幕亮度更高，最低亮度可降至 1nit，以利節能。若血壓監測功能準備就緒，也可能首次加入。

至於 Apple Watch SE，則可能更新為與 Series 7 相似的設計，尺寸改為 41mm 與 45mm，更現代化的窄邊框讓它看起來不再低階。若價格依舊親民，對學生與入門用戶將有極大吸引力。

AirPods Pro 3：健康功能與新設計

耳機方面，傳聞已久的 AirPods Pro 3 終於可能現身。除了在音質與主動降噪上再進化外，最大亮點是心率偵測，甚至有機會加入溫度感測。這意味著耳機將不再只是音訊工具，而會成為輕量級健康監測裝置。

第三代 AirPods Pro 將擁有全新的外型設計

此外，新充電盒可能縮小體積，並移除實體按鈕，改用隱藏式感應控制。若加入傳聞中的觸控螢幕，將能直接在充電盒上操控音樂與功能，徹底改變使用體驗。