iPhone 17 發佈會懶人包｜iiPhone 17 系列．AirPods Pro 3．Apple Watch series 11 已在今日（10日）凌晨發佈！iPhone 17手機系列共有：iPhone 17／最薄機 iPhone 17 Air／高端機 iPhone 17 Pro 及iPhone 17 Pro Max。一如早前爆料，同日apple更公開了Apple Watch series 11、Apple Watch Ultra 3、Apple Watch SE3。期待己久的AirPods Pro 3 也真的如傳言支援實時語音翻譯、心率偵測，且降噪能力亦比2代強2倍。



iPhone 17 Apple發佈會文字直播＋連結｜Watch、AirPods還有什麼?

史上最輕薄：iPhone Air 5.6mm機身閃耀亮相

iPhone Air：從 $899美元 起

4種機身顏色：藍／黑／白／金



在本次發布會上，蘋果特別推出了全新的iPhone Air系列，厚度僅5.6mm令人震驚，成為有史以來最薄的iPhone。機身採用太空級5級鈦合金打造，兼顧輕巧與堅固，前後都覆蓋陶瓷晶盾，耐用性大幅提升。

史上最輕薄：iPhone Air 5.6mm機身閃耀亮相

iPhone Air搭載了專為高效能設計的A19 Pro晶片，並配備4800萬畫素融合相機系統，以及全新的「雙重錄影」功能，可同時從前後鏡頭進行錄影。值得一提的是，iPhone Air在全球範圍內僅支援eSIM（所以香港用家要留意各電信商的發表，看那一間公司可支援相應的eSIM出機），以釋放內部空間，容納更大的電池，帶來更長的續航力。

不過就電池續航力方面，在發佈會的確可見Apple有點避重就輕，他們提到17 Air 是史上電源靠益最好的iPhone，在電量不足時，會在你未發覺的情況自動控制各種軟硬體耗電，令續航力提升。另外，Apple更將推出Magsafe外置電源，駁上後17 Air 可播放40小時影片。此外，此機更會推出硬質清水殼、防撞bumper以及專用的手機肩帶系列。

新一代iPhone 17問世：A19晶片、陶瓷晶盾2大升級

iPhone 17定價：由 $799美元 起

機身顏色：紫／藍／黑／白／綠



標準版的iPhone 17搭載了全新的A19晶片，運算效能更勝以往，能流暢地運行基於Apple Intelligence的裝置端功能。其螢幕採用了6.3吋ProMotion技術，自適應更新率高達120Hz，讓畫面顯示更加流暢。此外，螢幕保護也升級至「陶瓷晶盾2」，抗刮能力提升三倍。

新一代iPhone 17問世：A19晶片、陶瓷晶盾2大升級

拍照方面，iPhone 17配備了4800萬畫素的雙融合相機系統，以及全新的4800萬畫素融合超廣角鏡頭，大幅提升了影像品質與細節表現。前置鏡頭改用更大片、且正方型的1800萬像素cmos，不單擁有「人物居中」功能，也能在多人合照時自動幫你zoom闊，就算打直手持iPhone 17，也能拍打橫的照片，無論何種方向都能捕捉高畫質照片與影片。

前置鏡頭改用更大片、且正方型的1800萬像素cmos

iPhone 17 Pro系列：獨有散熱系統：熱導管理新境界

iPhone 17 Pro 定價：從 $999美元／iPhone 17 Pro max 定價：從 ＄1199美元起

顏色：白／橙／深藍

容量：256GB起、Pro Max 獨有2TB版本



iPhone 17 Pro系列：獨有散熱系統：熱導管理新境界

A19 Pro 晶片：無與倫比的效能

在心臟部分，iPhone 17 Pro搭載了A19 Pro晶片，這款專為iPhone打造的高效能晶片，其持續效能比iPhone 16 Pro提升高達40%，無論是運行複雜的應用程式、進行高強度的遊戲，還是處理專業級的影片編輯任務，都能輕鬆應對，提供無與倫比的流暢體驗。這也為裝置端的人工智慧功能提供了強大的硬體支援。

A19 Pro晶片：無與倫比的效能

iPhone 17 Pro以機身設計解決過熱問題

回顧iPhone 15 Pro曾因過熱問題需透過軟體更新解決，蘋果在iPhone 17 Pro上帶來了根本性的硬體創新。這款新機採用一體成型鍛造鋁合金機身，將整個手機變成一個高效的散熱平台。透過這種設計，A19 Pro晶片產生的熱量能迅速且均勻地分散，即使在執行專業級影片錄製、大型手遊或複雜的AI任務等高負載工作時，也能維持穩定效能，有效避免因過熱而降頻。

iPhone 17 Pro以機身設計解決過熱問題

此外，機背升級至與屏幕一樣的陶瓷晶盾，抗裂能力比前代提升四倍，提供了頂級的耐用保護。這項設計結合了出色的散熱能力與強化的機身防護，讓iPhone 17 Pro成為一款內外兼修的旗艦機型。

iPhone 17 Pro 機背升級至與屏幕一樣的陶瓷晶盾

三支主鏡均達4800萬像素｜猶如一機擁有8支專業鏡頭

iPhone 17 Pro／17 Pro Max 的相機系統迎來了史詩級的升級，配備了三個4800萬畫素的融合相機。除了主鏡頭外，還加入了一顆全新的4800萬畫素融合長焦鏡頭，可提供4倍及8倍的光學變焦，讓遠距離拍攝的細節依然清晰銳利。更值得一提的是，iPhone 17 Pro支援ProRes RAW錄製，為專業影片工作者提供了極致的影像品質和後期製作彈性。同時，Genlock功能的加入，使得多機位拍攝時能精確同步，是專業攝影棚和內容創作團隊的利器。

iPhone 17 Pro／17 Pro Max 三支主鏡均達4800萬像素

Genlock功能的加入，使得多機位拍攝時能精確同步，是專業攝影棚和內容創作團隊的利器。

Apple Watch Series 11：健康與連線的革命性突破

Apple Watch Series 11：從 $499美元 起

Apple Watch SE 3：從 $249美元 起

Apple Watch Ultra 3：從 $799美元 起



全新的Apple Watch Series 11錶身更薄，佩戴更舒適，並採用抗刮能力提升兩倍的「Ion-X」玻璃。該手錶首次搭載5G蜂窩技術，提供更快速的連線效能。在健康監測方面，內建演算法可透過分析30天內的血管反應，提醒用戶可能的高血壓問題。新推出的「睡眠分數」功能則能幫助用戶了解並改善睡眠品質。

Apple Watch Series 11：健康與連線的革命性突破

Apple Watch Ultra 3 專為極限運動與戶外探險家打造

Apple Watch Ultra 3 將耐用與功能性推向全新境界。它配備了更大、更亮的全新顯示器，並採用更窄的邊框，讓資訊顯示更加清晰。續航力提升至單次充電使用 42 小時，足以應對長時間的冒險旅程。

Ultra 3在連線方面除支援 5G 行動網路，更加入了全新的衛星通訊功能（買機已包2年衛星使用費用）。這意味著即使在沒有 Wi-Fi 或蜂窩網路的偏遠地區，使用者也能發送訊息和分享位置，大幅提升了戶外活動的安全性。

Apple Watch Ultra 3 專為極限運動與戶外探險家打造

Apple Watch SE 3

入門款的Apple Watch SE 3也升級至S10晶片，首次支援「永遠顯示」功能，並可透過輕點兩下及手腕輕甩等手勢進行操作。高階的Apple Watch Ultra 3則擁有更大、更亮的螢幕，並新增衛星通訊功能，即使在沒有訊號的區域也能發送訊息與位置。

AirPods Pro 3：即時翻譯、心率感測新體驗

AirPods Pro 3：$249美元

AirPods 2：調整至 $99美元

AirPods 3：調整至 $149美元



新一代的AirPods Pro 3在音訊性能上實現了突破。它採用客製化的多孔聲學架構，增強了低音表現並拓寬了音場。由於使用了全新設計的隔音耳塞，主動降噪效果更是上一代的兩倍。

AirPods Pro 3：即時翻譯、心率感測新體驗

此外，透過Apple Intelligence技術，AirPods Pro 3首次加入了「即時翻譯」功能，它可以實時翻譯你身邊聽到的外語，如配合手機，更可以直接將你的說話以文字翻譯，令你可跟外國人實時溝通。更吸引的是，兩位AirPods Pro 3用家，更能實現到即時雙向語音翻譯。

透過Apple Intelligence技術，AirPods Pro 3首次加入了「即時翻譯」功能

在健康與運動方面， AirPods Pro 3內建心率感測器，可用於追蹤多達50種不同類型的運動。電池續航力也大幅延長，在單次充電下可提供長達8小時的音樂聆聽時間。整體而言，本次發布會展現了蘋果在各產品線上的創新與突破，為消費者帶來了更多樣化且功能強大的選擇。