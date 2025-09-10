iPhone 17 Apple發佈會懶人包｜Air極薄．AirPods Pro 3語音翻譯

iPhone 17 Apple蘋果發佈會懶人包｜iPhone 17 系列．AirPods Pro 3．Apple Watch series 11 已在9月10日凌晨發佈！4款新機包括：入門基本版 iPhone 17／最薄機 iPhone Air／高端機 iPhone 17 Pro 及大屏幕版 iPhone 17 Pro Max；同場更公開了Apple Watch series 11、Apple Watch Ultra 3、Apple Watch SE3 三款智能手錶，期待己久的AirPods Pro 3 一如傳言：支援實時語音翻譯、心率偵測，且降噪能力亦比Pro 2強2倍。



iPhone 17 Apple發佈會文字直播＋連結｜Watch、AirPods還有什麼?

iPhone 17系列懶人包

史上最輕薄：iPhone Air 5.6mm機身閃耀亮相

iPhone Air價錢：256GB HK$8,599 / 512GB HK$10,299 / 1TB HK $1,1999

4種機身顏色：天藍／淺金／浮雲白／太空黑

iPhone Air幾時出：9 月 12 日晚上 8 時起接受預訂、9月19日出貨



在本次iPhone 17發布會上，蘋果特別推出了全新的iPhone Air （有別於網上流傳的 iPhone 17 Air)，厚度僅5.6mm令人震驚，成為有史以來最薄的iPhone。機身採用太空級5級鈦合金打造，兼顧輕巧與堅固，前後都覆蓋陶瓷晶盾，耐用性大幅提升。

iPhone Air規格

iPhone Air搭載了專為高效能設計的A19 Pro晶片，並配備4800萬畫素融合相機系統，以及全新的「雙重錄影」功能，可同時從前後鏡頭進行錄影。值得一提的是，iPhone Air在全球範圍內僅支援eSIM（所以香港用家要留意各電信商的發表，看那一間公司可支援相應的eSIM出機），以釋放內部空間，容納更大的電池，帶來更長的續航力。

iPhone Air電池

不過就電池續航力方面，在發佈會的確可見Apple有點避重就輕，他們提到17 Air 是史上電源效益最好的iPhone，在電量不足時，會在你未發覺的情況自動控制各種軟硬體耗電，令續航力提升。另外，Apple更將推出MagSafe外置電源，駁上後17 Air 可播放40小時影片。此外，此機更會推出硬質清水殼、防撞bumper以及專用的手機肩帶系列，以補強纖薄機身的硬度不足。

iPhone Air懶人包

新一代iPhone 17問世：A19晶片、陶瓷晶盾2大升級

iPhone 17價錢：256GB HK$6,899 / 512GB HK＄8,599

5種機身顏色：薰衣草紫／鼠尾草綠／霧藍／黑／白

iPhone 17幾時出：9 月 12 日晚上 8 時起接受預訂、9月19日出貨



iPhone 17規格

標準版的iPhone 17搭載了全新的A19晶片，運算效能更勝以往，能流暢地運行基於Apple Intelligence的裝置端功能。其螢幕採用了6.3吋ProMotion技術，自適應更新率高達120Hz，讓畫面顯示更加流暢。此外，螢幕保護也升級至「陶瓷晶盾2」，抗刮能力提升三倍。

iPhone 17照片功能

拍照方面，iPhone 17配備了4800萬畫素的雙融合相機系統，以及全新的4800萬畫素融合超廣角鏡頭，大幅提升了影像品質與細節表現。前置鏡頭改用更大片、且正方型的1800萬像素cmos，不單擁有「人物居中」功能，也能在多人合照時自動幫你zoom闊，就算打直手持iPhone 17，也能拍打橫的照片，無論何種方向都能捕捉高畫質照片與影片。

前置鏡頭改用更大片、且正方型的1800萬像素cmos

iPhone17懶人包

iPhone 17 Pro系列：獨有散熱系統：熱導管理新境界

iPhone 17 Pro (6.3")價錢：256GB HK$9,399 / 512GB HK＄11,099/1TB HK$12,799

iPhone 17 Pro Pro (6.9")價錢：256GB HK＄11,099/512GB HK$11,899/1TB HK$13,599/2TB HK$16,999

3種機身顏色：銀／宇宙橙／深墨藍

iPhone 17 Pro幾時出：9 月 12 日晚上 8 時起接受預訂、9月19日出貨



A19 Pro 晶片：無與倫比的效能

在心臟部分，iPhone 17 Pro搭載了A19 Pro晶片，這款專為iPhone打造的高效能晶片，其持續效能比iPhone 16 Pro提升高達40%，無論是運行複雜的應用程式、進行高強度的遊戲，還是處理專業級的影片編輯任務，都能輕鬆應對。

A19 Pro晶片：無與倫比的效能

iPhone 17 Pro以機身設計解決過熱問題

回顧iPhone 15 Pro曾因過熱問題需透過軟體更新解決，蘋果在iPhone 17 Pro上帶來了根本性的硬體創新。這款新機採用一體成型鍛造鋁合金機身，將整個手機變成一個高效的散熱平台。透過這種設計，A19 Pro晶片產生的熱量能迅速且均勻地分散，即使在執行專業級影片錄製、大型手遊或複雜的AI任務等高負載工作時，也能維持穩定效能，有效避免因過熱而降頻。

iPhone 17 Pro以機身設計解決過熱問題

iPhone 17 Pro以機身設計解決過熱問題

此外，機背升級至與屏幕一樣的陶瓷晶盾，抗裂能力比前代提升四倍，提供了頂級的耐用保護。這項設計結合了出色的散熱能力與強化的機身防護，讓iPhone 17 Pro成為一款內外兼修的旗艦機型。

iPhone 17 Pro 機背升級至與屏幕一樣的陶瓷晶盾

三支主鏡均達4800萬像素｜猶如一機擁有8支專業鏡頭

iPhone 17 Pro／17 Pro Max 的相機系統迎來了史詩級的升級，配備了三個4800萬畫素的融合相機。除了主鏡頭外，還加入了一顆全新的4800萬畫素融合長焦鏡頭，可提供4倍及8倍的光學變焦，讓遠距離拍攝的細節依然清晰銳利。支援 1x / 2x / 4x / 8x → 等於一台手機有8顆鏡頭，最長可以數位變焦到40倍(200mm)。

iPhone 17 Pro支援ProRes RAW錄製，提供了極致的影像品質和後期製作彈性。同時，Genlock功能的加入，使得多機位拍攝時能精確同步，是專業攝影棚和內容創作團隊的利器。

iPhone 17 Pro／17 Pro Max 三支主鏡均達4800萬像素

Genlock功能的加入，使得多機位拍攝時能精確同步，是專業攝影棚和內容創作團隊的利器。

AirPods Pro 3：即時翻譯、心率感測新體驗

AirPods Pro 3價錢：HK$1,849 / 9月19日出貨



新一代的AirPods Pro 3在音訊性能上實現了突破。它採用客製化的多孔聲學架構，增強了低音表現並拓寬了音場。由於使用了全新設計的隔音耳塞，主動降噪效果更是上一代的兩倍。

AirPods Pro 3：即時翻譯、心率感測新體驗

此外，透過Apple Intelligence技術，AirPods Pro 3首次加入了「即時翻譯」功能，它可以實時翻譯你身邊聽到的外語，如配合手機，更可以直接將你的說話以文字翻譯，令你可跟外國人實時溝通。更吸引的是，兩位AirPods Pro 3用家，更能實現到即時雙向語音翻譯。

透過Apple Intelligence技術，AirPods Pro 3首次加入了「即時翻譯」功能

在健康與運動方面， AirPods Pro 3內建心率感測器，可用於追蹤多達50種不同類型的運動。電池續航力也大幅延長，在單次充電下可提供長達8小時的音樂聆聽時間（關閉ANC更可用10小時）。

AirPods Pro 3內建心率感測器

AirPods Pro 3 懶人包

Apple Watch Series 11：健康與連線的革命性突破

Apple Watch Series 11：鋁合金 HK$3,199起 ／ 鈦合金 HK$5,799起

Apple Watch SE 3：40mm HK$1,999起 / 42mm HK$2,199起

Apple Watch Ultra 3：HK$6,499 起



全新的Apple Watch Series 11錶身更薄，佩戴更舒適，並採用抗刮能力提升兩倍的「Ion-X」玻璃。該手錶首次搭載5G蜂窩技術，提供更快速的連線效能。在健康監測方面，內建演算法可透過分析30天內的血管反應，提醒用戶可能的高血壓問題。新推出的「睡眠分數」功能則能幫助用戶了解並改善睡眠品質。

Apple Watch Series 11：健康與連線的革命性突破

Apple Watch Series 11：健康與連線的革命性突破

Apple Watch Ultra 3 專為極限運動與戶外探險家打造

Apple Watch Ultra 3 將耐用與功能性推向全新境界。它配備了更大、更亮的全新顯示器，並採用更窄的邊框，讓資訊顯示更加清晰。續航力提升至單次充電使用 42 小時，足以應對長時間的冒險旅程。

Ultra 3在連線方面除支援 5G 行動網路，更加入了全新的衛星通訊功能（買機已包2年衛星使用費用）。這意味著即使在沒有 Wi-Fi 或蜂窩網路的偏遠地區，使用者也能發送訊息和分享位置，大幅提升了戶外活動的安全性。

Apple Watch Ultra 3 專為極限運動與戶外探險家打造

Apple Watch SE 3

入門款的Apple Watch SE 3也升級至S10晶片，首次支援「長亮屏幕顯示」功能，並可透過輕點兩下及手腕輕甩等手勢進行操作。

