iPhone 17系列選購攻略｜四款新機規格比較 找出最適合自己的手機

iPhone 17系列選購攻略｜Apple發佈會隆重公布了全新的 iPhone 17 系列，一次過推出四款備受期待的旗艦手機：iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro 及 iPhone 17 Pro Max。面對琳瑯滿目的選擇，消費者可能會感到困惑，究竟哪一款才是最符合個人需求之選？將深入分析各款新機的定位與特色，為不同類型的買家提供最精闢的選購建議，助你作出決定。



iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max

為追求極致性能與專業攝影：iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max

如果你是追求巔峰性能、熱愛專業級攝影，或是日常工作需要處理大量高效能任務的內容創作者，那麼 iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max 無疑是度身打造的頂級旗艦。這兩款手機代表了Apple在流動技術上的最高水準，搭載了迄今為止最強大的 A19 Pro 晶片，其持續效能提升高達四成，無論是運行最新的 3A 遊戲大作、剪輯高畫質影片，抑或處理複雜的 AI 運算，皆能遊刃有餘。

設計上，iPhone 17 Pro 系列採用了全新的拉絲鋁一體成型機身，並首度引入Vapor Chamber大大改善了散熱性能，確保手機在長時間高強度使用下依然保持穩定。其相機系統更是攝影愛好者的福音，三顆 4800萬 Fusion 鏡頭的配置，配合全新的 最高8倍光學長焦鏡頭（1200萬像素），帶來前所未有的變焦能力與影像細節。全新的 1800萬 Center Stage 前置鏡頭則讓視像通話和自拍體驗提升至新境界。iPhone 17 Pro 與 iPhone 17 Pro Max 的主要分別在於機身大小與電池續航力，若偏愛大螢幕的沉浸感與更持久的續航，Pro Max 將是你的不二之選。

iPhone 17 Air

追求輕薄與續航力的完美平衡：iPhone 17 Air

對於注重手機設計、手感，並將續航力視為核心考量點的用家而言，iPhone 17 Air 是一個極具吸引力的選項。以其「迄今為止最輕薄、最耐用的 iPhone」為設計核心，採用突破性的鈦金屬機身，既保持了極致輕巧的特性，同時也兼顧了高強度的耐用性。

iPhone 17 Air 不僅擁有令人驚豔的外型，其內在實力同樣不容小覷。它搭載了由 A19 Pro、N1 和 C1X 三款晶片組成的強大組合，使其成為迄今為止能效最高的 iPhone。這款手機不僅能輕鬆應對各種日常應用，更能提供全天候的電池續航力（連續播放影片27小時）。其 6.5 吋的 Super Retina XDR 顯示器支援最高 120Hz 的 ProMotion 技術，在確保流暢視覺體驗的同時，亦能智能調節更新率以節省電量。iPhone 17 Air 適合那些希望手機兼具優雅設計、輕巧便攜，同時不犧牲關鍵性能與續航的時尚用戶。

iPhone 17

主流與日常應用的最佳選擇：iPhone 17

如果你是一位主流用家，對手機性能要求不高，主要用於日常通訊、社交媒體、影音娛樂和輕度遊戲，那麼 iPhone 17 絕對是性價比最高的選擇。這款入門級旗艦雖然不像 Pro 系列那樣追求極致，但其在各方面都進行了顯著升級，足以滿足絕大多數需求。

iPhone 17 搭載了最新的 A19 晶片，在效能和能效上均有大幅提升，能夠流暢運行最新的 iOS 26 和各種應用程式。其相機系統亦得到了升級，配備了 4800萬雙 Fusion 鏡頭系統，即使在光線不足的環境下也能捕捉到清晰細膩的照片。iPhone 17 的 6.3 吋 Super Retina XDR 顯示器也更加明亮，戶外峰值亮度可達 3000 nits，在任何光照條件下都能清晰可見。對於那些追求穩定可靠、功能齊全且價格更為親民的用家來說，iPhone 17 無疑是踏入蘋果生態圈最高cp之選。

iPhone 17系列規格對比

總結：如何作出選擇

綜合來看，這四款新機各有側重，針對不同的消費者群體。如果你是專業人士或科技發燒友，渴望擁有最強悍的效能和最頂級的攝影能力，那麼 iPhone 17 Pro 與 iPhone 17 Pro Max 無疑是你的理想之選。若你更看重手機的輕薄設計、長久續航與高效能之間的平衡，iPhone 17 Air 將完美契合你的需求。而對於大多數用戶而言，iPhone 17 以其全面而強大的功能，足以應對所有日常場景，並提供了極高的性價比。選購新機時，不妨仔細審視自己的使用習慣與預算，作出最符合個人需求的決策。