Instagram iPad版登場｜終結15年等待！IG全面強化大螢幕體驗

Instagram iPad版登場｜自2010年面世以來，Instagram在全球累積了數以億計的忠實用戶，但長久以來，iPad用戶一直處於一個略顯尷尬的境地——官方從未為這款廣受歡迎的平板電腦推出專屬應用程式。用戶若想在iPad上瀏覽，只能忍受將iPhone版應用程式放大後的模糊介面，視覺體驗大打折扣。這個持續了15年的等待，終於在近日畫上了句號。Instagram官方終於推出專為iPad設計的應用程式，專屬於大螢幕的沉浸式體驗。



這次絕非僅是簡單的介面適配。Instagram的開發團隊深明iPad用家的使用習慣，新版本將內容觀賞視為核心，特別針對「閒適娛樂」（lean back entertainment）場景進行優化。一打開應用程式，最先映入眼簾的便是高畫質的Reels（連續短片），而非傳統的靜態貼文，顯示官方正積極推動影音內容，迎合當下的潮流。Stories（限時動態）與Direct Messages（直接訊息）的存取亦變得更為流暢，大幅提升了互動的便捷性。

Instagram iPad版終於正式登場

獨家「追蹤中」選項：重塑個人化內容瀏覽

為進一步提升用家的瀏覽體驗，iPad版Instagram破格引入了獨家的「追蹤中」（Following）選項。此功能提供三種不同的內容瀏覽模式，能更精準地篩選內容，告別演算法的單一推送。

首先是「全部」（All），此模式下，可瀏覽所有追蹤帳號的推薦貼文及Reels，涵蓋了演算法推薦的內容，確保不會錯過任何熱門趨勢。其次是「朋友」（Friends），這是一個頗具巧思的社交篩選器，只顯示與用戶互相關注的帳號內容。此舉無疑強化了社群連結，讓用家能更專注於與真正親近的朋友互動。最後是「最新」（Latest）模式，這項功能滿足了許多用家長期以來的訴求——按時間順序瀏覽所有追蹤帳號的貼文。在「最新」模式下，可以確切地追溯到每一則貼文發布的確切時間點，避免了演算法造成的資訊錯漏。

優化介面設計：多工視窗與無縫互動

iPad版應用程式充分利用了平板電腦的寬闊螢幕優勢，重新設計了多個核心介面，旨在減少點擊次數，提高效率。

例如，訊息（Messages）和通知（Notifications）如今能在單一版面中並排顯示，無需在不同頁面間頻繁切換，一目瞭然。更令人讚歎的是，在觀看Reels時，評論區可以在影片旁完整顯示，影片本身仍維持全螢幕播放，在不中斷觀看體驗的情況下，參與討論或閱讀評論。

這款應用程式目前已在全球正式上架，支援運行iPadOS 15.1及以上版本的iPad裝置，並可於Apple App Store免費下載。官方同時透露，適用於Android平板電腦的版本亦在籌備中，讓更多用家能享受到這份大螢幕的便利。