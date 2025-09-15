iPhone 17系列雙設計破慣例！蘋果重構功能定位 告別5年單一造型
iPhone 17系列標誌着蘋果首次在同一產品年中推出兩款風格迥異的工業設計。這種變化並非單純為了視覺上的更新，而是為了讓兩個版本分別在其定位上實現最優表現。
以往，蘋果通常在統一的外觀框架下調整硬件配置，例如 iPhone 16系列雖有五個型號，但從外觀上看，它們都屬於同一設計語言的不同體現。這種做法更像是一種供應鏈管理策略，而非真正意義上的設計創新。
自庫克（Tim Cook）執掌蘋果後的第二代 iPhone（即 iPhone 5S 系列）開始，這一趨勢逐漸明顯。若不考慮iPhone 15 Pro系列將邊框材質更換為鈦金屬這一細節，iPhone的整體造型在過去五年中幾乎沒有實質性的變化。
長期沿用單一造型不僅讓產品顯得缺乏新意，也使得工業設計難以突出個性。面對全球數以十億計的iPhone 用戶，蘋果不得不在設計上做出廣泛兼容的選擇。例如，過去六年中，任何希望體驗頂級屏幕素質的用戶，都必須接受複雜的三攝系統，即使他們並不熱衷於手機攝影或對拍照功能沒有特別需求。
本次發佈會上，蘋果引用其聯合創始人喬布斯（Steve Jobs）的一句話作為開場：
設計不僅關乎外觀與感受，更關乎其運作方式。（Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.）
這句話也恰好詮釋了此次iPhone 17系列設計轉型背後的理念。
