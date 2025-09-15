買一部iPhone 17要工作多少天 美國4天印度兩個月 香港排在哪？
撰文：快科技
出版：更新：
Phone 17系列已經在中國開始預售，而你選擇下單了嗎？
9月12日8點，iPhone 17系列正式開啟預售。據京東數據顯示，預售開啟僅1分鐘iPhone 17系列成交量便超越去年全天，再度刷新銷售紀錄。其中，iPhone 17 256GB版成交量按年遠超上代，成最受歡迎機型。
隨着iPhone 17系列的開賣，「你要工作多久才能買一部iPhone 17?」的話題也是被擠上熱搜。
有電商網站調研的數據顯示，不同國家和地區的人購買一部iPhone 17所需工作時長不太一樣，有的只需要工作4-5天就搞定，比如瑞士、美國等。也有的像印度，需要工作差不多2個多月才能搞定。
當然像澳洲、新加坡、德國、英國、中國香港等差不多工作5-13天左右也都可以輕鬆買一部iPhone 17。
雖然上述統計沒有中國國內市場，但之前的調查顯示，中國人需要工作22天（售價7999元人民幣起步），才能購買一部iPhone 14 Pro（時間截至是2023年9月18日新機剛開始發售時），而鄰國的韓國和日本分別是11.9天和10.5天。
相關文章：iPhone 17售價．Air極薄．AirPods Pro 3翻譯｜Apple發布會懶人包（點擊連接看全文）
+24
iPhone 17系列雙設計破慣例！蘋果重構功能定位 告別5年單一造型Apple iCloud中國唯一合作夥伴 雲上貴州大數據董事長被查iPhone 17 / Air 無法用保護貼迫裸機？亂用或令畫面模糊撕毀鍍膜iPhone 17中國首日預約量破紀錄 「這色」的標準版最搶手iPhone 17 Pro鈦換鋁是開倒車？蘋果回應：鋁合金有兩大獨特優點
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】