買一部iPhone 17要工作多少天　美國4天印度兩個月　香港排在哪？

Phone 17系列已經在中國開始預售，而你選擇下單了嗎？



9月12日8點，iPhone 17系列正式開啟預售。據京東數據顯示，預售開啟僅1分鐘iPhone 17系列成交量便超越去年全天，再度刷新銷售紀錄。其中，iPhone 17 256GB版成交量按年遠超上代，成最受歡迎機型。

隨着iPhone 17系列的開賣，「你要工作多久才能買一部iPhone 17?」的話題也是被擠上熱搜。

有電商網站調研的數據顯示，不同國家和地區的人購買一部iPhone 17所需工作時長不太一樣，有的只需要工作4-5天就搞定，比如瑞士、美國等。也有的像印度，需要工作差不多2個多月才能搞定。

「你要工作多久才能買一部iPhone 17？」各地所需工作時間情況。（微博@INTJ）

當然像澳洲、新加坡、德國、英國、中國香港等差不多工作5-13天左右也都可以輕鬆買一部iPhone 17。

（INJ一@微博）

雖然上述統計沒有中國國內市場，但之前的調查顯示，中國人需要工作22天（售價7999元人民幣起步），才能購買一部iPhone 14 Pro（時間截至是2023年9月18日新機剛開始發售時），而鄰國的韓國和日本分別是11.9天和10.5天。

相關文章：iPhone 17售價．Air極薄．AirPods Pro 3翻譯｜Apple發布會懶人包（點擊連接看全文）

+ 24

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】