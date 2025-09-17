iPhone 17實試攝影新維度！直擊Apple上海「愉悅．三章」攝影展

Apple於上海舉行名為「愉悅 · 三章」攝影展，這不僅是一場藝術盛宴，更是iPhone 17 Pro Max攝影實力的首次公演。攝影展將所有焦點引導至牆上一幅幅由三組國際頂尖藝術家，僅憑藉這部年度旗艦手機所創作的影像作品。Apple特此邀請了荷蘭攝影師組合伊內兹（Inez）與維努德（Vinoodh）、美國藝術家米卡琳·托馬斯（Mickalene Thomas），以及中國當代攝影師許闖（Trunk Xu），透過他們藝術視角，探索iPhone 17 Pro Max在影像創作上的潛能。



記直擊於上海Apple舉行的攝影展

許闖老師分享他在美國試用iPhone 17 Pro Max拍攝時的感受

許闖大師課：以iPhone 17 Pro Max還原街頭本質

展覽的重點環節，無疑是中國當代攝影師許闖的親臨分享。作為攝影界知名人物，許闖這次選擇以「街拍」為創作主題，旨在利用iPhone 17 Pro Max這部被他譽為「改變世界的工具」，去捕捉並還原最真實、最不經修飾的街頭面貌。他認為，攝影的本質在於記錄，而街頭攝影更是對現實瞬間的直接回應。

在分享會上，許闖對iPhone 17 Pro Max的攝影系統讚不絕口。他特別提到，新機搭載的三顆鏡頭均提升至4800萬像素，這項突破性的硬件升級，為攝影師帶來了前所未有的細節表現力與創作自由度。他解釋道，高像素不僅意味著畫面信息的極大豐富，更在處理光暗反差強烈的場景時表現出超凡的控制力。無論是高光位的細膩過渡，還是陰影中的水化物細節，都被完整保留下來，質感躍然紙上。

此外，高像素賦予了攝影師巨大的後期裁切空間。許闖強調iPhone 17 Pro Max拍攝的單張照片，即使經過大幅度裁切，依然能保持驚人的清晰度，這讓攝影師在二次構圖時擁有更多可能性，能夠更精準地表達創作意念。他亦分享，整個拍攝過程均採用RAW格式，這為後期製作提供了極大的便利，無論是調整光影層次還是色彩詮釋，都能在無損畫質的前提下，精準還原或昇華拍攝當時的氛圍與情感。

為了保密，在試iPhone 17 Pro Max拍攝時，利用大量的「傘陣」來作掩護。

保密協議下的創作趣聞：雨傘下的影像實驗

談及這次與Apple的合作，許闖亦分享了一段有趣的幕後故事。由於iPhone 17系列在拍攝期間仍屬高度機密，為了防止機身外觀洩露，整個拍攝團隊費盡心思。許闖笑言，他們動用了大量的雨傘作為掩護，在街頭形成一道獨特的「流動屏風」。這個充滿挑戰性的保密措施，反而為創作帶來了意想不到的靈感。在他的作品中，可以發現雨傘這個元素被巧妙地融入到構圖之中，或成為前景，或構成畫面的幾何線條，為這輯充滿現實質感的街拍作品，增添了一抹超現實的戲劇性色彩。

Raw原相

利用Raw原相可以十分簡單地稍作加工便將相片意境昇華

國際視野：Inez & Vinoodh與Mickalene Thomas的多元演繹

除了許闖的街頭敘事，展覽同時呈現了另外兩組國際級藝術家的傑作。來自荷蘭的攝影師夫婦伊內兹與維努德Inez & Vinoodh，以其充滿實驗性與前衛風格的時尚攝影聞名。他們的作品往往在精緻與怪誕之間遊走，充滿視覺張力。透過iPhone 17 Pro Max，他們將這種標誌性的風格發揮得淋漓盡致，作品以顏色鮮明的對比方式拍攝，運用上極為大膽，展現了手機攝影在藝術表達上的高度可塑性。

而美國藝術家米卡琳·托馬斯Mickalene Thomas，則以其混合媒材的創作手法，探討關於女性、種族及身份認同等議題。她今次的作品以黑白人像拍攝，充滿力量感。利用iPhone 17 Pro Max進行創作，通過其獨特的視覺語言，結合手機捕捉能力，作品呈現出十足質感與豐富層次，突顯了自信與魅力。

Inez & Vinoodh作品

三組藝術家，三種截然不同的風格，共同印證了iPhone 17 Pro Max作為一款影像創作工具的全面性與專業性。

今次展覽由曾擔任《紐約時報》雜誌攝影總監的Kathy Ryan策展，整個「愉悅 · 三章」攝影展將於9月20日至21日向公眾開放，地點設於上海市靜安區山西北路77號3樓。屆時，現場還將舉辦Today at Apple攝影課程，由Apple Creative Pro主講，帶領參加者學習許闖常用的拍攝方法和技巧。