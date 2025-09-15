謠言破解！iPhone 17屏幕鍍膜會剝落？保護貼非元兇 破解網上謬誤

終結謠言！iPhone 17屏幕鍍膜會剝落？保護貼非元兇！｜近期全新iPhone 17系列的推出，一個關於「貼保護貼會損壞螢幕鍍膜」的傳聞在網路上甚囂塵上，甚至有聲音指蘋果官方也暗示過類似風險。這類危言聳聽的說法，讓不少果粉陷入了是否該為新機貼膜的兩難。然而，事實果真如此嗎？今次就以科學和常理來終結這個不實流言，還原真相，讓大家能安心保護自己的新愛機。



大幅升其堅硬度的Ceramic Shield 2，有指加入了七層鍍膜的堅韌工藝

iPhone 17螢幕：七層鍍膜的堅韌工藝

這次，有指為iPhone 17配備了全新的七層抗反射鍍膜，旨在大幅提升螢幕的抗眩光與抗指紋能力。這層鍍膜由多種奈米級的材料組成，在真空環境中以極為精密的工藝蒸鍍於玻璃表面。它不僅能有效減少外部光源的反射，讓螢幕在強光下依然清晰可見，同時也擁有出色的抗油污能力，讓指紋和污漬更難附著，構成了iPhone史上最堅固耐用的螢幕之一。

如此高昂的研發成本和尖端技術，不可能輕易讓這層鍍膜在日常使用中受損。因此，任何聲稱「保護貼輕易就能撕下鍍膜」的說法，似乎缺乏對現代螢幕製造工藝的基本認知。

保護貼靜電吸附原理的奧秘

那些聲稱保護貼會損壞螢幕鍍膜的傳聞，其核心謬誤在於誤解了保護貼的黏貼原理。絕大多數高質素的螢幕保護貼，無論是玻璃貼還是軟膜，都並非依靠傳統的強力膠水來黏附。它們採用的，是一種稱為「靜電吸附」的物理原理。

在保護貼的背面，通常會塗有一層極薄的矽膠或靜電吸附材料。當保護貼與螢幕表面緊密接觸時，分子間的微弱靜電力會產生足夠的黏合力，讓保護貼穩定地附著在螢幕上。這種黏合力雖能確保保護貼不易脫落，但其強度遠遠不足以破壞或剝離任何堅固的塗層。

試想一下，如果保護貼的黏力足以撕掉奈米級的鍍膜，那當我們撕下保護貼時，豈不是連螢幕玻璃本身都會受到損傷？這顯然與我們日常更換保護貼的經驗相悖。高品質的保護貼設計初衷，就是在提供保護的同時，能夠在移除時不留任何殘膠或痕跡，更不會對螢幕表面造成任何物理損傷。

一般保護貼黏貼原理（AI製圖）

磨損鍍膜的真正元兇

既然保護貼不是罪魁禍首，那麼，究竟是何原因會導致螢幕鍍膜的磨損呢？真相恰恰在於我們每日都面對的日常環境。

首先，硬質顆粒的摩擦是螢幕鍍膜的最大敵人。當我們把手機放進口袋、手袋時，裡面的微小塵埃、沙粒、甚至是石英微粒，都可能在壓力下對螢幕表面造成微小的刮痕。這些硬度遠高於螢幕鍍膜的顆粒，會在長時間的接觸和摩擦中，一點一滴地消耗鍍膜。

其次，不正確的清潔方式也可能加速鍍膜的磨損。使用粗糙的布料或含有腐蝕性化學物質的清潔劑擦拭螢幕，都會對鍍膜造成不可逆的損害。即使是我們的手指，長期的接觸和摩擦，也會對鍍膜產生累積性的影響。

由此可見，真正威脅鍍膜壽命的，是那些無處不在的物理性磨損，而非輕柔吸附在螢幕上的保護貼。

有時手機反而有機會反覆物磨損屏幕塗層，而非輕柔吸附在螢幕上的保護貼。（AI製圖）

Apple官方亦有保護貼賣

綜合分析，不難得出結論：與其擔心保護貼會損壞鍍膜，不如將其視為對螢幕最有效的保護。事實上，貼上保護貼不僅能有效隔絕灰塵和硬質顆粒的磨損，還能在意外跌落時提供額外的緩衝，降低螢幕碎裂的風險。

而且我們更向Apple查證，官方指他們並沒有作出任何「不建議用家貼保護貼」的說法。

同時Apple官方網站也提供了iPhone 17系列的螢幕保護貼供果迷選購。這項事實本身就足以駁斥「官方不建議貼保護貼」的荒謬傳聞。

就連Apple官方網都有保護貼售賣，那些「指官方呼籲不要貼保護貼」的謠言，不攻自破。

總而言之，那些關於保護貼會損壞iPhone 17螢幕鍍膜的說法，只是缺乏事實根據的流言。為了保護大家的手機，選擇一張高品質保護貼，才是最安心、最理性的選擇。它不僅能有效保護螢幕，更能延長您手機的使用壽命。