iPhone 17一發佈即賣爆　這麼多年蘋果靠什麼讓果粉邊罵邊買？

每年新款iPhone發佈時，唱衰新機的吐槽聲音幾乎成了固定節目，可嘴上罵歸罵，身體卻很誠實：iPhone 17系列開售一分鐘銷量就超過了去年全天，KOL爆料Pro系列預售按年增長三倍左右，一邊罵一邊買。



蘋果到底是怎麼做到一邊被全網群嘲「沒新意」，一邊穩穩收穫一大批頻繁換機的忠實用戶的？

1. 夠用比最強更重要

很多用戶說蘋果沒創新，但蘋果早就過了靠「革命性功能」打天下的階段，擁有如此龐大規模的用戶基數，只搞能用、夠用、好用的升級就已足夠。

就以這次賣爆的iPhone 17標準版為例，除了慣例的晶片、影像升級，最大的升級無非就是屏幕支持120Hz屏幕刷新率，內存從128GB拓展至256GB起步——這些升級放在如今的手機市場早就是旗艦機甚至中端機的標配，但放在iPhone上就是能大幅提升銷量，這種「比舊手機快一點、好用一點」正是果粉們的甜點區。

正因如此，蘋果對一些行業創新技術的迭代也就沒那麼「上心」，等技術成熟、供應鏈穩定、成本可控，再悄悄塞進下一代iPhone。用戶不用當小白鼠，買的就是成熟方案，這種穩定，買了沒錯的體驗也給不少果粉帶來了「安全感」，每年買它準沒錯。

值得一提的是，蘋果一般會給每款iPhone提供5到7年的大版本iOS系統更新。比如2015年的iPhone 6s，一直到2022年還能升級到iOS 15，這意味着，哪怕你買的是三四年前的二手iPhone，只要硬件沒壞，系統照樣能升到最新，安全補丁、新功能一個不少。

2. 蘋果生態的「沉沒成本」

很多人以為買新iPhone是因為iOS流暢，其實更可能你已經在蘋果生態裏投了太多「沉沒成本」。

你的iCloud照片庫有500G回憶，你的蘋果全家桶配iPhone更方便，你的AirPods開了蓋自動彈窗，你的Mac能隔空投送，你的Apple Pay綁定了公交卡和信用卡……這些體驗，一旦換到Android，除了OPPO、小米一直在做的生態互聯，全得重頭再來。數據遷移？廣告轟炸？權限混亂？想想就頭皮發麻。

換句話說，蘋果把高素質的硬件、軟件、服務擰成一股繩，讓你換機成本高到離譜，嫌換Android麻煩的用戶也不在少數。

3. iPhone已經成為默認選項

十幾代產品過來，iPhone在很多人心裏依然是「高端手機」的代名詞。身邊朋友、親屬想買個好用的手機，估計不少人都會推薦新款iPhone，預算夠就買新款Pro、Pro Max，預算少點就買兩三年前的標準版，總有一款適合你。

還有一點，買iPhone它不背刺你。不管你是首發當天搶購，還是等了幾個月才入手，都不用擔心轉眼就跌成電子垃圾。蘋果的產品定價和二手市場走勢一向穩得住，發佈半年掉一點，一年後趨於平穩。再加上有不少用戶買了Apple Care+，就更是「不換白不換」了。

說到底，用戶罵蘋果「沒創新」，很多時候罵的是一種「期待落空」的情緒。每年發佈會前，大家總幻想蘋果能掏出顛覆性黑科技，結果往往還是「熟悉的配方，熟悉的味道」。失望之餘，吐槽兩句很正常。

但真到了掏錢換機的時候，iPhone的「穩定」反而成了最大優勢——它可能不會給你驚喜，但絕不會讓你糟心。 新機的續航、性能、拍照、手感、生態兼容性……每一項升級都不驚天動地，但組合起來，就是「值得換」的理由。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】