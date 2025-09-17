iPhone iOS 26 相簿空間場景裸眼3D相教學｜iOS 26 正式版你升級了未有？除了各種AI功能，其實大家每天都在用的iPhone相簿內，也悄悄追加了名為「空間場景」的新玩法，這項從Vision Pro移植過來的小玩意，可以將你的日常照片變成有層次感的3D效果，感覺就如變了「裸眼3D相片」一樣，更可將之設定為3D 銷機畫面（lock screen wallpaper），雖然不算什麼高深技術，但確實很好玩。



📱 核心技術揭密｜全靠iPhone核心神經引擎

雖說這類「假3D」圖，很多年前facebook都流行過，但今次多得iPhone 的神經引擎即時解析照片深度資訊，精準分離前景主體與背景層次，自動生成的多層景深效果比fb那些真的栩栩如生太多了。

⚡ 超簡單步驟 Step 1. 啟動3D效果

進入相簿 → 選擇照片 → 點擊右上角六邊形圖標即可。輕微搖晃設備，畫面中的前景與背景會產生動態位移，瞬間呈現驚人的3D景深效果。

Step 2. 設定3D壁紙

照片預覽 → 左下角分享 → 選擇「用作壁紙」→ 編輯界面點擊右下角六角角的「空間圖標」icon → 即可完成設定，此時擺動手機即能看到3D效果。以下有示範影片，請點擊收看：

💡 使用小貼士

這項功能支援任何能夠升級至iOS 26 的手機，即 iPhone 11系列及其他更新款的機型。選圖方面，建議選一些有前方主體及後方背景的圖，而且背景不能太清簡，才會看到明顯的3D效果。