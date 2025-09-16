蘋果iOS 26正式發佈！Liquid Glass帶來視覺革新　25款機型可升級

2025年9月16日，蘋果正式發佈iOS 26正式版系統更新，更新包大小約為8GB，具體視設備型號而定。



在設備兼容性方面，iOS 26支援自第二代iPhone SE起的全部後續機型，涵蓋共計25款設備。新發佈的iPhone 17系列以及iPhone Air將在出廠時直接搭載iOS 26系統。

據透露，iOS 26引入了全新的Liquid Glass（液態玻璃）設計語言，這是自iOS 7發佈以來最具變革性的設計升級。該設計為鎖定屏幕、主屏幕、控制中心以及部分應用程序帶來全面的視覺革新。

在鎖屏界面中，時間顯示可根據屏幕佈局自動調整大小，同時壁紙支援呈現3D立體效果，增強視覺層次感。Liquid Glass設計具備光線折射能力，並能通過鏡面高光對用戶操作作出動態反饋，提升交互體驗。這一視覺語言可與用戶執行的操作，如調出選項或切換界面等，實現聯動。

系統界面中的各類按鈕和交互元素均以液態玻璃質感和圓角為核心進行統一設計，整體風格更協調，操作反饋更自然流暢。

除了外觀設計，iOS 26還在相機、照片、錢包以及CarPlay車載等功能方面進行了多項實用性增強，進一步提升系統的功能性與易用性。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】