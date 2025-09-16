Apple 宣佈 iOS 26 、iPadOS、macOS、watchOS、tvOS 及 visionOS 重大更新即日推出，多項 Apple Intelligence 功能新增廣東話及繁體中文支援，當中來電篩選、歌詞翻譯功能香港 iPhone 用家已能用到，當中由AI代你篩選來電的新功能，可以幫你踢走令人煩論的Cold Call 廣告電話，香港人必用！



來電篩選支援廣東話｜代你篩選不明來歷電話

先別說詐騙電話，香港人現在每天都會收到大量 cold call 廣告電話打來推薦，相信不少人跟記者一樣，已不敢接聽陌生號碼的來電。最新 iOS 26 新增的「來電篩選」（Call Screening）功能，可以篩選未知號碼的來電，SIRI會代你要求對方講出姓名、來意、電話號碼等資訊，並轉化為文字給你通目，再決定是否接聽。留意以上功能將使用你的電話號碼通話分鐘數，如不想使用分鐘數，可揀選「永不」或「靜音」。

Step 1：進入「設定」、「App」、電話，在「篩選未知的來電者」部份，點選「要求通話原因」

Step 1：進入「設定」、「App」、電話，在「篩選未知的來電者」部份，點選「要求通話原因」

Step 2：之後SIRI會要求對方對方講出姓名、來意、電話號碼等資訊，並轉化為文字給你通目，再決定是否接聽／收線，完全破解了令人煩厭的Cold Call 推銷電話。又如果，對方扮成銀行、政府機構來電打扮行騙，相信聽到SIRI要求留低聯絡資料，都已經即時收線。

Step 2：之後SIRI會要求對方對方講出姓名、來意、電話號碼等資訊

Step 3：如以上步驟在你不在電話旁邊時發生，所有留言資訊還會記存在「留言信箱」內，方便事後決定是否回電。

所有留言資訊還會記存在「留言信箱」內，方便事後決定是否回電。

「來電篩選」功能有個特別之處，是需要同時配合地區／語言組合才能開通，現已支援語言包括：廣東話（香港、澳門）、粵語（中國大陸）、英文（美國、澳洲、加拿大、印度、愛爾蘭、紐西蘭、波多黎各、新加坡、南非、英國）、日文、韓文、普通話（中國大陸、澳門）、國語（台灣）等。



歌詞翻譯／發音功能｜K迷最愛

Apple Music 的指定歌曲已追加「Lyrics Translation 歌詞翻譯」與「Lyrics Pronunciation」「Lyrics Pronunciation 歌詞發音」功能，在聽歌時點選左下角「歌詞」按鍵，平時顯示歌詞的畫面，會多了一行細字顯示歌詞翻譯／發音，你也可以自選「顯示／隱藏｜翻譯／發音」。記者發現「歌詞翻譯」暫時無法選擇指定語言；反而「歌詞發音」就很適合愛聽外語歌的朋友，聽韓文、日文會出現羅馬字發音，方便你一邊聽歌一邊跟著唱。

平時顯示歌詞的畫面，會多了一行細字顯示歌詞翻譯／發音，你也可以自選「顯示／隱藏｜翻譯／發音」

指定歌曲的「Lyrics Translation」功能支援：英文轉簡體中文、英文轉日文、韓文轉簡體中文、韓文轉英文、韓文轉日文及西班牙文轉英文。



指定歌曲的「Lyrics Pronunciation」功能支援：廣東話轉粵拼、簡體中文轉拼音、繁體中文轉拼音、印度語轉羅馬拼音印度語、日文轉羅馬拼音日文、韓文轉片假名、韓文轉羅馬拼音韓文，以及旁遮普語轉羅馬拼音旁遮普語。



如要使用 Apple Intelligence 功能，需要在「設定」選擇「Apple Intelligence 與 SIRI」部份，點選語言為「中文（廣東話－香港）」並同時在系統中設定地區為「香港」才能開通。