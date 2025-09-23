蘋果天價摺疊屏iPhone要來了　外型似兩台Air並排　售2000美元？

知名蘋果爆料人Mark Gurman透露，折疊屏iPhone的外觀像是兩台iPhone Air並排拼接在一起，這在技術層面將是一項壯舉，該設備還將採用鈦金屬中框，並且極其纖薄。



這一爆料與外界的諸多猜測不謀而合，此前就有觀點認為，蘋果推出iPhone Air是為未來折疊屏iPhone提前進行技術驗證。

坊間流傳的iPhone Fold圖片，當中何者會成真：

此外，Mark Gurman表示，儘管近期有報道稱蘋果已開始，在印度生產折疊屏iPhone，但他獲悉，這款設備的生產仍將在中國進行。

最後，Mark Gurman提到這款折疊屏iPhone的起售價至少為2000美元（約合港幣15500元），這是史上最貴蘋果手機，此前的傳言也印證了這一點，更早的報道稱其價格區間可能在2100至2300美元之間。

預計折疊屏iPhone將在明年秋季與iPhone 18系列一同推出，它的上市時間可能會推遲至10月或11月，不過幾乎可以肯定的是，它將在2026年9月正式亮相。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】