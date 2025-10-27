蘋果iPhone摺疊屏離我們不遠了？除大屏幕之外　還有這3大殺手鐧

當三星、小米等廠商在摺疊屏手機的輕薄、辦公等賽道「互卷」時，蘋果何時入局成為很多果粉們感興趣的話題。iPhone 17系列即將面市，一系列供應鏈消息、專利曝光以及蘋果內部測試設備的傳聞傳出，讓「iPhone Fold」或「iPhone Flip」似乎離我們不再遙遠。



據多家科技媒體援引供應鏈消息，蘋果近幾年已組建專門團隊，對屏幕、鉸鏈結構、耐用性測試等關鍵技術進行深度研發。那麼問題來了：當蘋果終於推出摺疊屏手機，它除了展開後屏幕更大之外，還能帶來什麼真正有價值的體驗？或者說，摺疊屏手機，到底好在哪兒？拋開參數堆砌，我們不妨從三個真實使用場景，看看摺疊屏相比傳統直板機的優勢。

蘋果推出摺疊屏手機，它除了展開後屏幕更大之外，還能帶來什麼真正有價值的體驗？（中關村在線提供）

+ 20

優勢一：多任務處理，從「分屏」到「並行」

想象一下：你正在通勤路上，需要一邊查看航班訊息，一邊回覆工作郵件。在直板手機上，這通常意味着頻繁切換應用，或是開啟一個狹長的分屏，操作侷促。而摺疊屏展開後，一塊接近小型平板的屏幕，能讓你真正實現「並行操作」。你可以將郵件應用放在左側，航班App置於右側，甚至還能在上方彈出一個計算器，核對報銷金額。這種「一屏多用」的體驗，讓訊息獲取和任務處理的效率顯著提升。

蘋果向來強調生產力，其iPadOS的多任務邏輯已相當成熟。若將這套理念引入摺疊屏iPhone，配合更智能的窗口管理、應用適配和Apple Pencil支持，或許能真正讓手機在移動辦公場景中，承擔起輕辦公設備的角色。

優勢二：創作與瀏覽，沉浸感升級

周末午後，你想用手機剪輯一段旅行視頻。直板手機上，時間軸被壓縮，預覽畫面也小得可憐，精細調整總得放大再放大。而摺疊屏展開後，編輯界面可以佔據更大空間，預覽窗口更接近真實比例，拖拽素材、調整轉場也更為直觀。配合更大的顯示面積，色彩預覽和細節把控都更精準。

同樣，在內容消費上，摺疊屏的優勢也肉眼可見。看電子書時，展開的屏幕能模擬紙質書的雙頁閲讀體驗；瀏覽網頁或社交媒體，訊息流佈局更舒展，減少頻繁上下滑動的疲憊感。蘋果的生態系統在內容生態上本就強大，若摺疊屏能更好地呈現閲讀軟件甚至Procreate這類創作應用，其「沉浸式體驗」將遠超普通手機。

優勢三：形態靈活，兼顧便攜與實用

摺疊屏最直觀的好處，是「合起來是手機，展開是平板」。這意味著你不再需要同時攜帶手機和iPad mini。通勤、社交、日常使用時，它和普通手機無異，輕鬆放入口袋；一旦需要大屏操作，輕輕一展，生產力瞬間提升。

根據之前的曝光消息，首款摺疊屏iPhone將採用內外雙屏設計。內屏展開後尺寸約為7.8英寸，分辨率約為2713×1920，接近 iPad mini的顯示尺寸；外屏則為約5.5英寸，單手握持相當便利。為了減少屏幕摺痕，蘋果正在探索自修復塗層和液態金屬鉸鏈等新材料技術，其中液態金屬鉸鏈的強度可達到鈦合金的兩倍。

當然，摺疊屏仍面臨挑戰：鉸鏈壽命、摺痕、重量、續航，以及應用生態的適配。蘋果的入局，或許不會立刻解決所有問題，但其對細節的苛求和軟硬一體的整合能力，有望推動摺疊屏從「嚐鮮品」向「實用品」邁進。

所以，當蘋果的摺疊屏手機真正到來，我們期待的不應只是一塊更大的屏幕，而是在iOS系統的加持之下，為用戶帶來更自然、更高效、更符合人類使用習慣的交互方式。有消息稱，該設備或將取消Face ID，改用屏下指紋識別技術。若最終採用這一方案，將是iPhone 產品線首次重新引入指紋識別功能。

相關文章：iPhone 17系列必換！24大亮點解析 A19晶片領銜 穩用3年超值得（點擊連接看全文）

+ 2

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】