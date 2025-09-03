蘋果2026年推摺疊iPhone出貨量達800萬台　搭載C2晶片僅支援eSIM

據媒體報道，近日，分析師郭明錤透露，蘋果計劃於2026年推出其首款可摺疊iPhone，並計劃於2028年跟進發佈可摺疊iPad。



據郭明錤預測，摺疊iPhone2026年出貨量將達到800-1000萬台，2027年有望增長至2500萬台；在摺疊iPad方面，銷量預期較為保守。

郭明錤透露，兩款可摺疊設備均採用超薄玻璃蓋板解決方案，由康寧公司獨家供應玻璃材料，通用接口解決方案公司（GIS）則負責後續的切割加工、邊角處理、質量檢測和封裝運輸等關鍵工序。

馬克·古爾曼曾透露，蘋果會將這款摺疊屏命名為iPhone Ultra，將搭載蘋果第二代自研C2基帶晶片，將全面採用eSIM設計。

其中，內屏7.76英寸，分辨率2713*1920，採用無開孔設計，配備一顆屏下前攝；外屏5.49英寸，分辨率2088*1422，採用挖孔屏方案。

此外，郭明錤認為，摺疊iPad定價策略更為高端，在展開狀態下將提供18至20英寸的顯示面積，摺疊後則保持便攜形態，將成為蘋果有史以來最大的移動設備屏幕。

不過，有媒體認為，蘋果此時入局可摺疊市場，相較於三星、華為等早已推出同類產品的競爭對手而言屬於後來者。

但憑藉其強大的供應鏈控制能力和品牌號召力，蘋果有望重新定義可摺疊設備的產品標準，這一舉動也被視為對現有iPhone產品線的重要補充。

延伸閲讀：蘋果首款折疊屏擬命名iPhone Ultra 液態金屬鉸鏈可達無摺痕？（點擊連結看全文）

+ 8

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】