蘋果2026年推摺疊iPhone出貨量達800萬台 搭載C2晶片僅支援eSIM
撰文：快科技
出版：更新：
據媒體報道，近日，分析師郭明錤透露，蘋果計劃於2026年推出其首款可摺疊iPhone，並計劃於2028年跟進發佈可摺疊iPad。
據郭明錤預測，摺疊iPhone2026年出貨量將達到800-1000萬台，2027年有望增長至2500萬台；在摺疊iPad方面，銷量預期較為保守。
郭明錤透露，兩款可摺疊設備均採用超薄玻璃蓋板解決方案，由康寧公司獨家供應玻璃材料，通用接口解決方案公司（GIS）則負責後續的切割加工、邊角處理、質量檢測和封裝運輸等關鍵工序。
馬克·古爾曼曾透露，蘋果會將這款摺疊屏命名為iPhone Ultra，將搭載蘋果第二代自研C2基帶晶片，將全面採用eSIM設計。
其中，內屏7.76英寸，分辨率2713*1920，採用無開孔設計，配備一顆屏下前攝；外屏5.49英寸，分辨率2088*1422，採用挖孔屏方案。
此外，郭明錤認為，摺疊iPad定價策略更為高端，在展開狀態下將提供18至20英寸的顯示面積，摺疊後則保持便攜形態，將成為蘋果有史以來最大的移動設備屏幕。
不過，有媒體認為，蘋果此時入局可摺疊市場，相較於三星、華為等早已推出同類產品的競爭對手而言屬於後來者。
但憑藉其強大的供應鏈控制能力和品牌號召力，蘋果有望重新定義可摺疊設備的產品標準，這一舉動也被視為對現有iPhone產品線的重要補充。
延伸閲讀：蘋果首款折疊屏擬命名iPhone Ultra 液態金屬鉸鏈可達無摺痕？（點擊連結看全文）
+8
iPhone 18或延至2027年 蘋果手機戰略調整 摺疊屏+Pro版打頭陣Apple明年推摺疊屏iPhone 18 Fold A20晶片+2nm技術 售價成焦點iPhone 18 Pro將大革新 棄藥丸屏回歸單孔 屏下技術突破成賣點新iPhone 18摺屏不留痕？傳Apple利用液態金屬解決摺屏機摺痕問題分析師郭明錤揭iPhone 18用2nm製程A20晶片 性能快15%續航增30%iPhone 17發佈會落實！首次全系標配120Hz螢幕 你會衝首發嗎？
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】