小米17 Pro系列背屏新玩法被玩壞　網民惡搞P圖比官方還精彩！

小米17系列官宣之後，除了與蘋果iPhone 17系列高度一致的命名規則外，最受關注的莫過於背後那塊「妙享背屏」了（小米17 Pro、小米17 Pro Max版支持，小米17標準版不支持）。



那這塊屏到底能幹點啥呢？小米手機官微通過一段視頻，展示了背屏功能的冰山一角。

從視頻來看，首先這塊背屏的尺寸不小，和很多小摺疊的外屏都差不多了，所以能顯示的訊息也比以往的一些背屏更多，這裏小米主要展示了時間主題、動態壁紙、卡通人物、動物等等，甚至還能實現無限屏模式。

但筆者猜測，其玩法肯定不止於此，除了個性化玩法之外，音樂播放器、自拍預覽、顯示通知、車輛控制等功能應該完全是沒問題的。

猜測還可能會跟妙享中心做一些功能聯動，畢竟官方也說了，這是一塊「妙享背屏」。

視頻公佈後，小米總裁盧偉冰在微博上轉發並問道：「小米 17 Pro 系列的全新背屏，大家喜歡嗎？ 關於背屏，你有什麼好創意、好想法，評論區一起聊聊。」

不曾想，評論區熱度最高的是這張圖（懂的都懂）：

連盧偉冰也忍不住接連回復了三個「允悲」（允許我悲傷一下的意思）表情。

有網友調侃稱：「等小米17系列上市之後去小米之家把背面屏幕都給換成這個，絕對大火。」

還有網友表示，之前小米11 Ultra上背屏的時候看到不少人用這個背屏玩梗，各種聯名都整上了，而且因為特殊原因，當時還有人直接投了個五級能效標識上去，

今年小米17 Pro系列也要上背屏了，而且屏幕還更大，感覺到時候網友們能整更多活兒了，甚至手機殼廠商都能結合這塊背屏整一些獨特的設計，給手機殼搭配一些獨特的壁紙。

最近一些關於驍龍8 Elite Gen 5的訊息越來越多，這一代新平台應該挺值得期待的，各位到時候記得給小米17 Pro的背屏投個一級能效標識。

據悉，小米17系列將於十一前發佈，不出意外就是下周了，相信還會有更多功能和玩法接連曝出來。

