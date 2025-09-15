棄iPhone 17選小米16！首發驍龍8 Elite Gen5　三機型配置全曝光

蘋果這邊的iPhone 17系列發佈完後，緊接着就輪到另一位重磅選手了……沒錯，就是小米年度旗艦 ——16系列！（註：小米16已正式為小米17）



上次剛說完小米提檔加速，結合驍龍峰會在9月24號到25號舉行。沒什麼意外的話，應該是這個月月底了~

全新小米17系列，將在9月推出。（雷軍＠微博）

+ 6

來到機型這邊，這次小米16系列將會發佈三款機型：16 、16 Pro 、16 Pro Max ！16 Pro對應着原來標準版的定位，而Pro Max則是對應着原來Pro大屏的定位。也就是說16是今年新增的機型，一款配置稍微低一點的旗艦機型。

怎麼樣，想不到吧？跟往年只發標準版跟Pro兩款，完全不一樣。主要是今年小米在機型規劃跟定位上變化比較大，問就是跟着市場走……其實不止小米，隔壁友商今年也一樣變陣~但就是這個命名嘛，真的太像蘋果了，要是果子不說第一眼是不是就想到蘋果？Pro Max 換成Pro+也行啊。你們說是不是？

延伸閲讀：小米16正面渲染圖流出 邊框僅1mm刷新行業紀錄 驍龍峰會後登場（點擊連結看全文）

+ 3

當然，名字像也就算了……就連外觀，今年小米也是全面「對標」蘋果！16標準版正面 6.3英寸超大R角LIPO等窄直屏，背面整體沿用了15左上角矩陣模組的同時，還用上了 iPhone 同款一體冷雕工藝！像不像iPhone我們先不說~質感相比現在的15肯定是有提升的。

16 Pro跟16 Pro Max的話……則是iPhone 17 Pro類似的橫向大矩陣模組，吶，小米自己曝出來的~不過與其說像iPhone ，倒不如說小米回歸了11 Ultra的設計！難道說？嘿嘿，更想不到吧？我們小米 16 Pro 跟16 Pro Max這大模組可是真有實際功能在的！你們想想，上面這麼大個模組是可以塞進三顆攝像頭的，但小米把超廣角挪到了模組下面跟閃光燈、紅外放一起……是為了什麼呢？當然是因為上背屏啊！

只是目前關於背屏的消息不多，果子這邊就先不做過多的猜想了，留點懸念。有了11 Ultra的經驗，不知道這次小米能玩出什麼花樣來~

轉到配置這塊……16跟16 Pro這次將採用6.3英寸1.5K直屏；16 Pro Max則用上6.85英寸的2K直屏。晶片想都不用想是小米16系列首發！

只是要注意的是，這次高通又又又改名了~你們以為下代是第二代驍龍8至尊版也就是8 Elite 2是吧？錯......人家這次叫8 Elite Gen5啦！從8 Gen3到8 Elite 2 到8 Elite Gen5 ，你根本猜不透驍龍在想什麼？

高通花裏胡哨的操作挺多，但並不妨礙人家晶片性能確實強……4.61GHz的主頻、安兔兔跑分400多萬、50%的性能提升，而且這次功耗還低得嚇人！你們就說猛不猛吧？

再給到16 7000mAh電池、16 Pro 6300mAh 電池、16 Pro Max 7500mAh 電池……跟上代比，續航提升巨大啊~

延伸閲讀：小米9月放大招 除16系列外 還有耳機、平板、手錶等新品（點擊連結看全文）

+ 4

來到影像這塊，毫無疑問都是徠卡影像！但據說16主攝用的是上代15光影獵人900 OV50H的優化版OV50Q ；長焦依然是5000萬的三星JN5直立；16 Pro主攝則用上了更強的思威特的SC590XS ，一顆 1/1.28英寸的國產傳感器；長焦依然是5000萬的三星JN5，但從直立變成了潛望結構；好傢伙，什麼JN5仙人？16 Pro Max主攝跟16 Pro一樣是思威特的SC590XS ，但長焦上了底更大的三星GN8 。

最後再全系標配超聲波指紋、滿級防護……這次小米16系列的看點，還是非常多的！倒是很期待這次小米會給到什麼價格？會不會來個反轉說服高管呢？我們屆時可以期待一波~

【本文獲「科技狐」授權轉載，微信公眾號：kejihutv】