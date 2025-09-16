小米17系列外觀曝光　背屏交互升級新玩法　宣佈對標iPhone 17

最近，多位博主轉發了小米手機官微的新頭像——疑似小米17系列的外觀圖片。隨後，小米手機官微又快速換回了舊頭像。



從圖中來看，新機的設計細節與爆料相符。外觀有巨大變化，放棄了此前已經沿用了三代的右上角矩形方案，改為類似iPhone 17 Pro的橫向大矩陣相機。

同時，攝像頭模組配備了副屏，致敬經典旗艦小米11 Ultra，預計會有不少交互新玩法和新功能。

9月16日，小米突然宣佈小米17系列，新機將於本月正式發佈。包括三款產品：小米 17、小米 17 Pro、小米 17 Pro Max，將全球首發第五代驍龍8至尊版移動平台。

其中，小米17，是史上最強標準版旗艦，全方位大升級，加量不加價。

小米 17 Pro，小米最精湛的小尺寸科技影像旗艦；

小米17 Pro Max，更是小米史上最強大的巔峰科技影像旗艦。



盧偉冰表示：

5年前，我們開啟高端化戰略，向最偉大的對手學習，堅定對標 iPhone。迄今，蘋果依然非常出色。iPhone 17系列的成功大家都看到了，但我們依然很有信心，才會同代同級地直面iPhone。

不僅僅是底層技術，這次我們還將給手機帶來點不一樣的「新東西」，不然大家可能會覺得當下的手機產品有點無聊了。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】