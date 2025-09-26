Xbox ROG Ally系列開訂｜早鳥優惠入手ASUS手提機｜售價+預購詳情

Xbox ROG Ally 系列正式預訂｜Asus ROG與Xbox合作推出的電競手提遊戲機系列 ROG Xbox Ally，終於正式在香港推出預訂。而且提早預訂更會有一系列的優惠！



ROG Xbox Ally X 及 ROG Xbox Ally 兩款型號已於 9月26日（星期五）上午8時 起開放預訂。新機ROG Xbox Ally 系列的核心亮點，在於其與 Xbox 深度聯乘的設計。產品整合 Xbox 介面，讓玩家能夠透過簡單無縫進入Xbox世界，立即享受豐富的Game Pass遊戲庫 。

在硬體設計上，ROG Xbox Ally 系列沿用 Xbox 手掣的人體工學設計，強調握感舒適，提供給玩家更真實、沉浸的操作手感。無論是追求極速的競速遊戲、考驗操作的動作遊戲，抑或是劇情豐富的角色扮演遊戲，皆能確保流暢且震撼的遊戲表現。新系列有兩款高效能版本選擇：滿足不同玩家需求。為了不同game迷的需求，ROG Xbox Ally 系列提供了兩個版本：

ROG Xbox Ally X旗艦級高效能之選

高效能旗艦級，專為AAA級大作及高階遊戲體驗而打造。它搭載了強大的 AMD Ryzen AI Z2 Extreme 處理器，並配備 AMD XDNA NPU，提供卓越的運算能力。續航力方面，Ally X 配備了 80Wh 大容量電池，有效延長了遊戲時間。（售價：$6,998）

ROG Xbox Ally：親民級日常遊戲利器

更為親民，適合輕度遊戲和休閒娛樂。它採用AMD Ryzen Z2 A 處理器，搭配 60Wh 電池，足以支持玩家全天候流暢遊玩。雖然處理器和電池容量有所區別，但兩款型號均配備相同的視覺核心規格：7 吋 Full HD（1920×1080）120Hz 觸控螢幕。這塊螢幕能帶來清晰細膩的視覺體驗與順暢操控，確保玩家能夠輕鬆開啟掌上新世代遊戲旅程 。（售價：$4,298）

本次 ROG Xbox Ally 系列同步推出「早鳥預訂」僅限於官方網店進行，並數量有限先到先得！優惠包括：早鳥限定贈品，首100名預訂 ROG Xbox Ally X 的玩家，將即時獲贈 ROG Xbox Ally (二合一) 收納保護包；另外預訂玩家將確保在第一批發貨時間優先出貨。另外，預訂即擁有《Call of Duty: 決勝時刻 黑色行動 7》公開測試搶先體驗資格，搶先體驗日期為10月3日至5日。