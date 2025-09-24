iPhone 17 Pro大容量貴得不合理　神人暴力擴容　揭示高風險結構

2025年9月19日，蘋果全新iPhone 17系列正式發售，產品線中iPhone 17 Pro的256GB版本起售價為9,399港元，頂配1TB版本定價12,799港幣；而iPhone 17 Pro Max的256GB版本售價為10,199港元，最高支援2TB存儲容量，對應版本售價達16,999港元。



近期，多位提供手機硬件升級服務的內容創作者，陸續發佈了針對該系列機型的存儲擴容操作視頻。由於新機型內部結構較前代有顯著調整，初期擴容技術僅能支援將設備升級至1TB存儲。

然而，最新消息稱，一位名為「楊長順維修家」的博主已實現將iPhone 17系列機型擴容至2TB，並宣稱在性能測試中取得2743901分的成績，相較原裝Pro Max機型高出約三十餘萬分。

截至目前，已有多個技術類博主發布對iPhone 17系列以及同期亮相的iPhone Air機型的拆解內容。以iPhone 17 Pro為例，其主板設計更加緊湊，採用水平排列布局。其中，NAND閃存晶片被安置於主板一側，與另一側的A19晶片存在部分重疊區域。這一結構特點在進行加熱更換閃存操作時，可能增加主處理器受損的風險。

相關拆解圖像已隨技術分析一併公開。

